Red Notice a eu la plus grande journée d’ouverture de tous les films Netflix

Plus tôt cette année, un producteur a expliqué que Red Notice serait « le plus grand film que Netflix ait jamais fait ». Compte tenu du casting, il était facile de comprendre pourquoi. Red Notice est une comédie d’action-aventure avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Ce sont trois des plus grandes stars d’Hollywood, chacune d’entre elles étant à la tête d’une franchise à succès. Johnson a Fast and Furious, Gadot a Wonder Woman et Reynolds a Deadpool (qui devrait rejoindre le MCU). En tant que tel, il n’est pas vraiment surprenant que Red Notice ait eu la plus grande journée d’ouverture de tous les films originaux de Netflix.

La journée d’ouverture de la notice rouge bat les records de Netflix

Red Notice est actuellement le meilleur film sur Netflix dans presque tous les pays de la planète Terre (selon FlixPatrol). Netflix a lancé un blitz publicitaire pour s’assurer que le film serait un succès, et cela semble avoir porté ses fruits. Red Notice a fait ses débuts sur Netflix le 12 novembre, et selon ses stars, il bat déjà des records. Ryan Reynolds a partagé la nouvelle sur Instagram samedi :

Les co-stars de Reynolds étaient également ravies de marquer l’occasion. Vous pouvez également consulter les publications de célébration de Gal Gadot et The Rock sur leurs profils Instagram.

Netflix est devenu de plus en plus ouvert sur son nombre de téléspectateurs ces dernières années. En septembre, le co-PDG Ted Sarandos a en fait révélé les films et émissions les plus populaires du service. Ils sont basés sur le nombre de comptes qui ont regardé au moins deux minutes d’un titre au cours de ses 28 premiers jours. Red Notice n’est diffusé que depuis quelques jours, mais sa journée d’ouverture a été un énorme succès.

La notice rouge ne reçoit pas de bonnes critiques

La seule chose qui fait obstacle à la notice rouge est sa mauvaise réponse critique. Netflix n’est pas étranger aux critiques médiocres pour certains de ses plus grands films et émissions, mais les critiques n’aiment vraiment pas Red Notice. Le film est actuellement assis à 39% sur Rotten Tomatoes avec plus de 120 critiques critiques. Son score d’audience est nettement plus élevé à 92%, ce que Dwayne Johnson a noté dans son post Instagram.

Il convient de noter que bon nombre de ces critiques ont été publiées avant le début du film. Cela n’a pas empêché Red Notice d’avoir la plus grande journée d’ouverture de l’histoire de Netflix. La question est maintenant de savoir s’il peut conserver cet élan dans les semaines à venir pour décrocher le top 10 de tous les temps.

Voici le synopsis de Red Notice de Netflix, au cas où vous voudriez savoir de quoi parle le film :

Lorsqu’une notice rouge émise par Interpol – le mandat de plus haut niveau pour chasser et capturer les plus recherchés au monde – sort, le meilleur profileur du FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) est sur l’affaire. Sa quête mondiale le trouve en plein milieu d’un cambriolage audacieux où il est obligé de s’associer avec le plus grand voleur d’art du monde Nolan Booth (Ryan Reynolds) afin d’attraper le voleur d’art le plus recherché au monde, « The Bishop » (Gal Gadot) . L’aventure de haut vol qui s’ensuit emmène le trio à travers le monde, à travers la piste de danse, piégé dans une prison isolée, dans la jungle et, pire que tout pour eux, constamment en compagnie l’un de l’autre.

Red Notice est actuellement diffusé sur Netflix. Voici la bande-annonce officielle si vous voulez un avant-goût du film :