Red Notice Review – Vous l’avez déjà vu, mais c’est toujours une explosion

Les films d’action qui sont idiots, amusants et regardables semblent être rares ces jours-ci, mais Avis rouge frappe en quelque sorte tous les bons rythmes pour un film d’action-aventure. Et franchement, ça n’a pas le droit d’être aussi agréable. Cependant, la raison pour laquelle il frappe tous ces bons rythmes est que nous l’avons vu un million de fois. Red Notice est amusant, mais c’est parce que c’est incroyablement dérivé des films avec une voix unique.

La notice rouge est que le trésor national rencontre Indiana Jones rencontre beaucoup de vrais mensonges. Il joue sur le sens de la nostalgie du spectateur et donne parfois l’impression qu’il a été créé par l’algorithme de Netflix pour jouer aux amateurs de films d’action des années 80 et 90.

Le film suit l’agent du FBI John Hartley (Dwayne Johnson) qui poursuit le voleur d’art Nolan Booth (Ryan Reynolds) alors qu’il tente de voler une œuvre d’art très décorative. Cependant, il y a un autre qui attend dans les coulisses, Bishop (Gal Gadot) – le voleur d’art le plus recherché au monde. Booth et Hartley s’associent pour mettre la main sur d’autres pièces – le plus chic des œufs géants ayant appartenu à Cléopâtre – avant que Bishop ne le puisse.

Le film est trop superposé au point où les choses semblent ridicules, vous voyez des rebondissements « surprises » à un kilomètre et demi, et vous êtes tellement concentré sur les films auxquels Red Notice rend hommage que vous commencez à manquer ce qui se passe. Par exemple, à un moment donné, Hartley s’approche de Bishop lors d’une soirée chic, qui regarde de l’art, et dit: « Belle… la sculpture, je veux dire » – cela m’a amené à rire à haute voix aussi fort, et c’était une ligne de dialogue que j’ai rembobinée pas moins de trois fois. Cette conversation mène à une danse entre les deux lors de ladite fête. Ce n’est pas une « danse » comme dans un combat. C’est une danse, un peu comme celle partagée entre Arnold Schwarzenegger et Tia Carrere dans True Lies, qui a également démarré après un dialogue très ringard. Ce qui se passait pendant cette séquence d’événements est entièrement éclipsé par le fait que nous revisitons un moment vraiment amusant d’un film d’action classique des années 90.

Chaque battement du film veut désespérément que vous vous souveniez d’autres films qui l’ont fait mieux. C’est assez décevant à réaliser une fois que le sommet de la notice rouge s’est estompé. Vous venez de regarder l’album des plus grands succès des films d’action-aventure des années 80 et 90, et ce qui manquait, c’était ces douces chansons de transition qui liaient tout parfaitement ensemble. Est-ce une mauvaise chose? Pas nécessairement, tant que vous réalisez que c’est ce que le film essaie de frapper et que vous êtes de la partie. Si vous êtes à bord, vous aurez droit à de l’action, de la comédie et à l’un des personnages les plus étranges de l’histoire récente du cinéma.

Chris Diamantopoulos, principalement connu sous le nom de milliardaire excentrique et passionné de portes d’aile Russ Hannamen dans la Silicon Valley, incarne Sotto Voce, un milliardaire excentrique qui collectionne des œuvres d’art de grande valeur. Le choix vocal de Diamantopoulos pour le personnage ne peut être décrit que comme « David Attenborough a besoin de son inhalateur ». L’accent britannique léger, haletant et chic est si bizarre et discordant, et puis vous remarquez les tatouages ​​​​étranges partout sur lui, mais il est aussi super riche, et tout ce que vous voulez, c’est un spin-off de deux heures pour en savoir plus à ce sujet bizarre cinématographique. Hélas, dès que cette pensée vous vient à l’esprit, Voce ne fait plus partie de l’histoire.

Red Notice vous emmène dans un cirque de lieux insolites et clichés où se dérouleront des séquences d’action, comme sous un stade accueillant une corrida, ou sur un échafaudage dans un musée, ou encore en montant sur un pont détruit par un lance-roquettes. Le film n’apporte rien d’incroyablement nouveau à la table; cependant, c’est un plaisir de le regarder jouer. Le pont que le héros traverse sera-t-il détruit par le type qui tient le lance-roquettes et le héros devra-t-il escalader les restes dudit pont ? Duh. Est-ce que je veux voir ça ? Bien sûr.

Le film pousse vraiment le pouvoir des stars. L’affiche est juste Gadot, Johnson et Reynolds qui ont l’air très chics dans des vêtements de fantaisie – ce qui ne vous dit absolument rien sur l’intrigue. Ils jouent tous différents aspects du même personnage – ils sont tous très durs à cuire et cool mais de différents côtés de la loi. Johnson est un agent du FBI, Reynolds est un criminel à l’esprit vif avec un cœur en or et Gadot est un voleur qui a une longueur d’avance sur tout le monde. Gadot est censé être l’antagoniste, mais peu importe qui triomphe à la fin, je me suis retrouvé parfaitement heureux avec qui que ce soit.

Les personnages ont l’impression que le papier est mince pendant la majeure partie du film, comme s’ils venaient d’être créés avant le début de l’histoire. Parfois, les histoires de chaque personnage se glissent un peu, mais vous vous sentez plus investi dans les séquences d’action et les globe-trotters plus qu’autre chose. Et Gadot, Johnson et Reynolds font du bon travail dans le film avec ce qu’ils ont – Reynolds lance des blagues à gauche et à droite, Johnson joue à nouveau ce char stoïque, et Gadot est dur et cool. C’est tout ce que vous voulez vraiment d’eux.

Red Notice est ce que c’est: un film de pop-corn qui vous divertira et le grand public en mangera. Bien sûr, c’est très dérivé, prévisible et idiot, mais c’est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de rompre avec la réalité pour regarder une intrigue qui essaie d’être beaucoup plus compliquée qu’elle ne le devrait avec une poignée de rebondissements, encore et encore, qui ne choqueront personne. Avis rouge est un film au milieu du road movie qui est l’une des expériences les plus amusantes que j’ai eues pendant la pandémie.