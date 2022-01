RED partage une nouvelle vidéo pour célébrer son partenariat avec Apple

Apple a célébré le mois dernier 15 ans de partenariat avec (RED), une organisation qui sensibilise à la lutte contre le sida. Maintenant, l’organisation elle-même a décidé de célébrer toutes les années de collaboration avec Apple dans une nouvelle vidéo mettant en évidence certaines de leurs réalisations.

Nommée « INSPI(RED) », la vidéo d’une minute montre comment Apple a aidé l’organisation avec des produits certifiés (PRODUCT)RED toutes ces années. Une partie des recettes de chaque produit Apple de couleur rouge est reversée à l’organisation de lutte contre le sida – et maintenant contre COVID-19 également.

Apple propose une gamme de produits certifiés (PRODUCT)RED, qui comprend non seulement certains modèles d’iPhone et d’Apple Watch, mais également des étuis, des écouteurs Beats et d’autres accessoires.

Au cours de leur partenariat de 15 ans, Apple et (RED) ont collecté ensemble plus de 270 millions de dollars pour le Fonds mondial. (RED) a également commencé à fournir des ressources pour réduire les impacts de la pandémie de COVID-19. Ces efforts comprennent des tests, des traitements et des équipements de protection dans les communautés les plus touchées.

La vidéo complète a été partagée sur la chaîne YouTube officielle (RED) et vous pouvez la regarder ci-dessous :

Il est à noter que, selon l’organisation, l’aide aux communautés les plus touchées par COVID-19 se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2022. Plus de détails peuvent être trouvés sur le site (RED).

