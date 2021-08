Red Sonja et Vampirella font la fête avec les offres spéciales des Fêtes 2021 ⋆ .

]]>]]>

La diablesse avec une épée et la fille de Drakulon devraient répandre une joie festive cette année, avec Dynamite Entertainment annonçant la sortie prochaine des bandes dessinées à un coup Red Sonja 2021 Spécial vacances et Spécial vacances Vampirella 2021.

L’histoire de She-Devil With a Sword est à ne pas manquer, car la nouvelle équipe d’écriture passionnante en cours de la superstar Mirka Andolfo (Sweet Paprika, Mercy) et Luca Blengino présente une histoire spéciale qui s’intègre parfaitement dans leur fil. L’artiste montante Zulema Lavina (La Petite Sirène) dessine l’histoire. Sonja n’est généralement pas du genre à faire des festivités joyeuses, mais avec sa récente «adoption» de la mystérieuse enfant Sitha, ses murs froids habituels ont temporairement un peu fondu. Mais est-ce que des forces extérieures pourront piquer et piller, mettant un terme à la fête ?

L’écrivain/artiste Will Robson (Fantastic Four) guide Vampirella dans son escapade de vacances. Elle est hantée par “The Spirits of Christmas”, un clan de chasseurs avec une tradition tordue de traquer des créatures mythiques pour tuer chaque réveillon de Noël. Vampi est-il prêt pour une soirée contre les manifestations prêtes au combat du passé, du présent et du futur ?

Le Red Sonja 2021 Holiday Special et le Vampirella 2021 Holiday Special devraient sortir en novembre.

