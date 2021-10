Red Sox vs Astros — Position par position : Infielders

* Choix de toutes les comparaisons Yirsandy Rodríguez dans la série Red Sox-Astros :

Attrapeurs

PREMIÈRE BASE : Kyle Schwarber contre Yuli Gurriel

Frappeur

GUERRE

xBA

xSLG

wRC +

Baril%

Kyle Schwarber

3,2 .262 .551 145 17,5%

Yuli gurriel

3,5 .269 .380 134 3,4%

Que voyons-nous ici ? Oui, le pouvoir de Schwarber s’est activé en octobre contre l’expérience de Yuli Gurriel, qui a disputé 61 matchs éliminatoires avec les Astros de Houston. Kyle n’est pas un joueur de premier but naturel, même s’il est amusant à regarder au numéro trois. Pour cette raison, ses projections offensives actuelles ont quelque peu compensé son avance sur Yuli Gurriel, qui n’avait en moyenne que 0,176 / 0,176 / 0,176 contre les lanceurs des White Sox dans l’ALDS.

Au lieu de cela, Schwarber a marqué dans le match Wild Card contre Gerrit Cole et a affiché .889 OPS contre les Rays. Oui, ses mains ont atteint le temps comme le « Schwarbino » qui a dirigé l’attaque des Cubs en 2016. Vous pourriez vous demander, qu’est-ce que cela signifie ? Combien de sauvegarde des chiffres en seulement quatre matchs : produit 0,889 OPS en 19 fois au bâton.

Les chiffres ne nous rapprochent que d’une perspective, mais ils ne nous diront pas exactement qui sera le mieux. Il est évident que Yuli Gurriel peut revenir à son état d’ébullition contre les Red Sox et a amplement l’avantage défensivement, mais donnant un sens à ce que reflètent ses chiffres, Schwarber a un meilleur rythme pendant ces séries éliminatoires.

Les différences en saison régulière ne sont même pas discutables : Yuli Gurriel a remporté le titre de frappeur de la Ligue américaine, couronnant une belle année, mais sa production et l’attente de ses relations ne se sont pas qualifiées parmi ses meilleures saisons. Schwarber avait une longueur d’avance sur les mesures les plus fiables qui pouvaient prédire avec plus de certitude qui brillera dans cet ALCS. Le plus notable : le pourcentage de barils de Schwarber était cinq fois supérieur à celui de Yuli Gurriel.

Avantage : Red Sox.

DEUXIÈME BASE : Christian Arroyo contre José Altuve

Frappeur

GUERRE

xBA

xSLG

wRC +

Baril%

Image de balise Christian Arroyo

1,2 .232 .386 106 7,4%

José Altuve

5,4 .259 .415 129 6,4%

Il n’y a pas de comparaison. Arroyo pourrait être un frappeur d’impact à l’avenir, sans aucun doute: Mais son adversaire ici, mais Altuve est, sans aucun doute, l’un des joueurs les plus complets des majors. En fait, le coup de circuit de 416 pieds de Liam Hendriks lors de la neuvième manche du match 4 contre les White Sox, son 19e en séries éliminatoires, a égalé George Springer, qui détenait le record de l’histoire de la franchise :

Altuve, 19 ans

Springer, 19 ans

Sangle, 17

Bregman, 11 ans

Beltran, 8

Avantage : Astros.

TROISIÈME BASE : Alex Bregman contre Rafael Devers

Frappeur

GUERRE

xBA

xSLG

wRC +

Baril%

Rafael Devers

4,9 0,286 0,553 134 15,0 %

Alex Bregman

2,0 0,258 0,409 115 6,4 %

Alex Bregman est l’un des joueurs les plus complets du jeu, mais le potentiel de Devers est à un autre niveau en ce moment. La discipline de swing et de plaque de Devers a balayé les lanceurs de la MLB. Lorsqu’il entrera dans la surface du frappeur, les Astros de Houston n’auront probablement pas de problème plus difficile à résoudre. En revanche, Bregman, qui est légèrement désavantagé, n’est pas loin non plus d’avoir un impact. Ce sera un beau challenge, qui pourrait être marqué par le swing de Devers et la dextérité de Bregman, qui s’est montré beaucoup plus défensif dans la troisième salle.

* Gardez la perspective : Devers a terminé comme le pire joueur de troisième but du match avec -13 DRS, parmi les 24 qualifiés avec au moins 600 manches.

Avantage : Red Sox.

TORPEDERO : Carlos Correa contre Xander Bogaerts

Frappeur

GUERRE

xBA

xSLG

wRC +

Baril%

Alex Bogaerts

5,2 .276 .459 130 9,7%

Carlos Correa

5,8 0,293 0,475 134 9,4 %

J’essaie de garder mes yeux stables, mais… Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Eh bien, il est difficile de regarder d’un côté : Bogaerts et Correa sont deux des arrêts-courts les plus stellaires que l’on puisse voir dans les majors aujourd’hui ! Bien sûr, leurs chiffres respectifs le prouvent : Bogaerts, comme vous pouvez le voir, a représenté 5,2 GUERRES pour les Red Sox, avec une attaque solide tout au long. A sa droite, Carlos Correa a donné un spectacle incontournable. Et, en fait, il l’a surpassé de quelques millièmes en moyenne et a projeté le slugging, bien qu’à Barrels% Bogaerts ait pris la tête.

Jusqu’à ce point offensif, il ne fait aucun doute que les deux sont égaux. Mais voici un argument où Correa s’envole à la vitesse d’une météorite : la Défense. Oui, c’est Bogaerts avec -5 DRS à gauche, contre Correa, le meilleur joueur défensif (+21 DRS) de tous les postes, selon Baseball-Reference, à mille lieues de là.

Avantage : Astros.

* Le choc des forces entre les Red Sox et les Astros sera une réédition de l’ALCS 2018, et compte tenu des attentes que chaque défi générera, Yirsandy Rodríguez analysera qui a l’avantage dans chaque position. Nous espérons que vous l’apprécierez !

Paramètres statistiques qui seront utilisés comme barre oblique de présentation :

Batteurs : WAR (version FanGraphs), xBA (Batting Average Expectation), xSLG (Slugging Average Expectation), wRC + (Weighted-plus Runs Created) & Barrel% (pourcentage de baril).

Lanceurs : WAR (Version FanGraphs), xERA (Average Clean Runs Expectation), HH% (Pourcentage de connexions fortes reçues), SS% (Pourcentage de frappes-Swing), OC% (Pourcentage de contact contre des terrains en dehors de la zone de frappe), ZC % (Pourcentage de contact contre les lancers dans la zone des prises), C% (Pourcentage de contact autorisé), K/9 (Coups par neuf manches), BB/9 (Bases par neuf manches) & HR/9 (Home runs par neuf manches).

Note de l’auteur: Ce n’étaient pas les seuls paramètres pour mesurer qui a l’avantage dans quelle position, mais quelques-uns des plus importants que j’ai choisis comme référence de présentation.