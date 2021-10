Red Sox vs Astros — Position par position : Voltigeurs et frappeurs désignés

* Choix de toutes les comparaisons Yirsandy Rodríguez dans la série Red Sox-Astros :

Attrapeurs

Joueurs de boîte

Alex Verdugo contre Michael Brantley

Frappeur

GUERRE

xBA

xSLG

wRC +

Baril%

Alex Verdugo

2,2 .283 .439 107 7,3%

Michael Brantley

2.1 .310 .460 123 5.8%

Après avoir frappé les Yankees dans le jeu Wild Card, Verdugo a fait son travail dans la formation des Red Sox, mais Michael Brantley reste une figure énorme pour les Astros de Houston. En ce qui concerne l’offensive, le vétéran de 34 ans Brantley possède l’un des swings les plus difficiles à maîtriser dans les majeures, et ses pourcentages attendus l’ont prouvé tout au long de la saison régulière 2021 : .310 xBA et .460 xSLG, ils révèlent à quel point légitimes. sa moyenne traditionnelle de .311 et son slugging de .437 étaient – ​​ce qui a terminé même en dessous du xSLG. Verdugo n’est pas loin dans ce match et, en fait, bat Brantley dans WAR (2.2-2.1), principalement en raison de son impact défensif avec +7 DRS dans le champ gauche.

Avantage : Astros.

Kiké Hernández contre Jake Meyers / Chas McCormick

Frappeur

GUERRE

xBA

xSLG

wRC +

Baril%

Kiké Hernandez

4,0 0,250 0,445 110 8,4%

Chas McCormick

1,7 .222 .418 109 10,2%

Jake Meyer

1,0 .241 .413 111 10,1%

Suite à la blessure du talentueux Jake Meyers qui tentait de capturer le home run de Gavin Sheets lors du match 4 entre les Astros et les White Sox, un autre jeune voltigeur aux compétences intéressantes, Chas McCormick, devra prendre le relais. En tout cas, aucun ne sort favori pour surmonter le grand moment d’octobre que vit Kiké Hernández, entre records de l’histoire et tubes mémorables.

Avantage : Red Sox.

Hunter Renfroe contre Kyle Tucker

Frappeur

GUERRE

xBA

xSLG

wRC +

Baril%

Chasseur renfroe

1,9 0,257 0,495 114 14,4%

Kyle Tucker

4,8 .303 .566 147 11,6%

Comme vous pouvez le voir, Hunter Renfroe a été un champ droit supérieur à la moyenne en 2021, mais Kyle Tucker est devenu l’un des joueurs les plus sensationnels de toute la saison 2021. En plus de combiner la moyenne avec la capacité de frapper des circuits, il peut aussi voler des bases et pratiquer une discipline de plaque admirable. Pour aggraver les choses: Tucker a mené parmi les droitiers de la MLB avec 11 DRS. Tout simplement spectaculaire dans n’importe quel cadre !

Avantage : Astros.

Yordan Alvarez contre JD Martinez

Frappeur

GUERRE

xBA

xSLG

wRC +

Baril%

JD Martinez

2,9 0,285 0,522 128 12,4%

Yordan Alvarez

3,8 .276 .557 138 15,9%

C’est une décision difficile : nous avons Yordan Álvarez, l’un des joueurs les plus talentueux de la MLB aujourd’hui. Cependant, l’expérience de JD Martinez et son record d’octobre avec les Red Sox pèsent des tonnes. Si l’on compare ses chiffres au cours de la saison régulière, Yordan était légèrement supérieur à plusieurs égards importants en attaque, mais JD a historiquement été un bourreau sous la pression des séries éliminatoires, avec une ligne de .321/.358 / .638 / .996 , sept circuits et 24 points produits en autant de matchs.

Avantage : Red Sox.

* Le choc des forces entre les Red Sox et les Astros sera une réédition de l’ALCS 2018, et compte tenu des attentes que chaque défi générera, Yirsandy Rodríguez analysera qui a l’avantage dans chaque position. Nous espérons que vous l’apprécierez !

Paramètres statistiques qui seront utilisés comme barre oblique de présentation :

Batteurs : WAR (version FanGraphs), xBA (Batting Average Expectation), xSLG (Slugging Average Expectation), wRC + (Weighted-plus Runs Created) & Barrel% (pourcentage de baril).

Lanceurs : WAR (Version FanGraphs), xERA (Average Clean Runs Expectation), HH% (Pourcentage de connexions fortes reçues), SS% (Pourcentage de frappes-Swing), OC% (Pourcentage de contact contre des terrains en dehors de la zone de frappe), ZC % (Pourcentage de contact contre les lancers dans la zone des prises), C% (Pourcentage de contact autorisé), K/9 (Coups par neuf manches), BB/9 (Bases par neuf manches) & HR/9 (Home runs par neuf manches).

Note de l’auteur: Ce n’étaient pas les seuls paramètres pour mesurer qui a l’avantage dans quelle position, mais quelques-uns des plus importants que j’ai choisis comme référence de présentation.