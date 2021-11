Red (Taylor’s Version) de Taylor Swift est son huitième album de suite n°1 au Royaume-Uni

Taylor Swift a obtenu son huitième album consécutif n ° 1 – et le cinquième en moins de trois ans – au Royaume-Uni, comme le confirme Official Charts Company que Rouge (version de Taylor) a fait ses débuts au sommet du nouveau graphique d’aujourd’hui.

L’album enregistre 72 000 ventes dans les charts pour pousser ABBA‘s Voyage dans la deuxième place après son arrivée au sommet la semaine dernière. Un autre n°1 récent, Equals d’Ed Sheeran, tombe 2-3. Ce décompte d’ouverture pour la nouvelle version de Red est le plus grand total du Royaume-Uni pour une artiste féminine cette année, remplaçant le total pour Sour d’Olivia Rodrigo.

De l’album de Swift, « All Too Well (Ten Minute Version) » fait ses débuts dans le classement des singles au n ° 3, après avoir dominé le classement officiel des tendances mardi. « Easy On Me » d’Adele commence une cinquième semaine au sommet de la liste des singles.

Red (Taylor’s Version) a réalisé près de 57 000 ventes physiques et numériques, l’album d’artiste solo féminin le plus vendu de 2021 à ce jour, en ventes physiques et en téléchargements, dépassant celui de Lana Del Rey. Chemtrails sur le country club.

Swift se rapproche ainsi de Kylie Minogue parmi les artistes solo féminines avec huit albums n°1 au Royaume-Uni. Cela n’est amélioré que par Madone, avec 12. Swift est également la seule artiste féminine à avoir huit albums n ° 1 au Royaume-Uni ce siècle.

L’original Red est devenu son premier album n ° 1 au Royaume-Uni lorsqu’il a fait ses débuts au sommet en novembre 2012, avec 62 000 ventes la première semaine. Elle est ensuite entrée au n°1 avec 1989 en 2014, Réputation (2017), Amoureux (2019), les deux Folklore et toujours en 2020 et, en avril de cette année, Sans peur (version de Taylor).

Dans d’autres nouvelles des charts, la plus grande collection de hits de Little Mix Entre nous commence au n ° 4 et Rod Stewart‘s The Tears Of Hercules at No.5, son 37e album dans le Top 10 au Royaume-Uni. Les ralentis sont nouveaux au n°6 avec Crawler, tout comme Damon Albarn avec The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows au n°7 et The Wanted’s Most Wanted: The Greatest Hits au n°8.

