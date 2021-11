‘Red (Taylor’s Version)’ et le spécial ‘One Night Only’ d’Adele

Juliet et Amanda discutent de la réédition de Taylor Swift de son album Red (Taylor’s Version). Ils décomposent la production de l’album, parlent de la version de 10 minutes de « All Too Well » et se prononcent sur sa performance SNL (3:35). Ensuite, ils se concentrent sur le spécial One Night Only d’Adele et abordent sa liste d’invités, l’ampleur de la production, son interview avec Oprah, ses nouvelles chansons, et plus encore (28:38) !

Hôtes : Juliet Litman et Amanda Dobbins

Productrice associée : Erika Cervantes

