Red Velvet Joy sort avec P Nation Crush; Les fans disent que son type idéal est Irene

Red Velvet’s Joy sort avec P Nation’s Crush ! Internet a un nouveau couple préféré, mais les fans de Red Velvet n’oublient pas comment la star de P Nation a précédemment cité son type idéal pour être Irene de Red Velvet !

Les fans de Red Velvet ont eu de quoi se réjouir ce mois-ci. Après ce qui a semblé être une décennie d’attente, les fans ont enfin pu découvrir “Queendom”, le dernier album à succès du groupe de filles SM Entertainment.

Pour couronner le tout, le 23 août, Sports Chosun a annoncé pour la première fois que la star de Red Velvet Joy et P Nation Crush sortaient ensemble depuis un an et plus tard, SM Entertainment a officiellement accepté les affirmations.

Le magnat du divertissement a déclaré: “Ils avaient une relation senior-junior, mais ils ont récemment commencé à sortir avec de bons sentiments l’un envers l’autre.”

Qui est P Nation’s Crush ?

Shin Hyo-seob aka Crush est un chanteur sud-coréen de hip-hop et de R&B qui a fait ses débuts en 2014 avec son single Parfois et a sorti son premier album Crush on You le 5 juin 2014.

Depuis lors, le crooner de “Red Dress” de 29 ans a sorti l’un après l’autre des hits du classement Gaon Digital, notamment Just, Beautiful, Don’t Forget, Bittersweet et Sleepness Night.

Red Velvet Joy et Crush dans un clip (Crush YouTube)

Joy de Red Velvet et Crush de P Nation : comment le duo s’est-il rencontré ?

Joy et Crush sont apparus ensemble à l’écran pour promouvoir leur première collaboration “Mayday” l’année dernière. Selon les rapports des médias coréens depuis le moment de la collaboration, le couple était en contact et est devenu assez proche, ce qui les a amenés à sortir ensemble par la suite.

Les fans de Red Velvet se souviennent de Sungjae et Joy

Brisant le stéréotype selon lequel les nouvelles des rencontres dérangent les fans, les partisans de Red Velvet Joy ont lancé une fête des mèmes pour célébrer la nouvelle du nouveau couple K-pop ‘IT’.

Alors que les fans sont heureux pour Joy et Crush, certains ont plaisanté en disant que BTOB Sungjae, le chanteur assez proche de Red Velvet’s Joy.

Crush and Joy pour ‘Mayday’ (Crush YouTube)

Un fan a partagé: “Pouvons-nous tous convenir que Sungjae et Joy est le navire que nous attendions tous pour naviguer, le couple que nous voulions tous être exposé par expédition et le couple que nous n’avons jamais eu!”

Un deuxième fan a ajouté : “JOY AND CRUSH DATING* Sungjae : si le bonheur existait, je te tiendrai toujours comme ça !”

Internet plaisante à propos de Crush avouant que son type idéal est Irene de Red Velvet

Les fans de K-pop ont rapporté d’anciennes nouvelles où P Nation Crush a partagé son type de femme idéal pour être Irene de Red Velvet. Un fan a plaisanté: “Imaginez que vous ayez le béguin pour Irene et que vous ayez Joy à la place!”

Un autre fan a plaisanté sur une conversation que le duo aurait pu avoir ! “Joy : Irene est si jolie Crush qui essaie de frapper : c’est ce que j’ai dit !”

