Red Wings: American Aces s’envole vers le commutateur « bientôt »

L’année dernière nous a Red Wings : les As du Ciel sur Switch eShop, un jeu de vol de style arcade mettant l’accent sur les combats aériens et l’action. Développeur All in! Games a maintenant confirmé un spin-off qui se dirige vers Switch et PC «bientôt» – Red Wings : les As américains.

Ce n’est pas seulement un changement de lieu et d’avions qui est au centre de cette nouvelle entrée, mais il semble que cette arrivée apportera pas mal de contenu et de modes supplémentaires. Il y aura toujours une campagne solo avec une coopération facultative, mais il y aura également diverses options pour le multijoueur local et en ligne.

Le texte de présentation des relations publiques ci-dessous résume les principales caractéristiques :

Voler en ligne – Testez vos compétences contre un maximum de 9 autres joueurs dans les modes Last Man Standing, Score Battle ou Time Battle ou rassemblez votre équipe de 5 pilotes maximum et affrontez d’autres équipes dans les modes Elimination, Time Team Battle ou Score Team Battle

Volez localement – Jouez à des jeux personnalisés dans 3 modes différents (Score Battle, Time Battle et Hide n’ Seek (2 joueurs uniquement)) en solo contre l’IA ou contre un autre joueur

Terminez 30 missions en mode campagne – revivez les combats aériens de la Première Guerre mondiale et relevez toutes sortes de défis inattendus (disponible en coopération locale pour 1-2 joueurs)

Améliorez votre arbre de compétences de progression de pilote – développez vos compétences de pilote et réorganisez les points en fonction de la mission à accomplir

Pilotez 15 avions de combat différents, chacun avec des skins uniques – démarquez-vous dans le feu de l’action avec un avion que vos ennemis n’oublieront pas de sitôt

Relevez le défi – soyez prêt pour les orages qui font exploser les temps de recharge des compétences, les tempêtes de sable qui réduisent la visibilité, les missions où vous ne pourrez éliminer les ennemis qu’avec des tonneaux, et plus encore !

Il sera intéressant de voir comment celui-ci s’avère ; Es tu intéressé?