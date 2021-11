RedBus et IRCTC se donnent la main ! Profitez maintenant de la réservation de billets Indian Railways transparente et rapide sur RedRail

Désormais, les utilisateurs Android de RedBus pourront effectuer des réservations pour des trajets en bus ainsi que des trajets en train au sein de la même application mobile.

Partenariat RedBus-IRCTC : la plus grande plateforme de billetterie de bus en ligne d’Inde, RedBus a récemment annoncé son incursion dans la billetterie des chemins de fer indiens avec le lancement de RedRail, un service de réservation de billets de train en collaboration avec l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) comme leur partenaire autorisé. Désormais, les utilisateurs Android de RedBus pourront effectuer des réservations pour des trajets en bus ainsi que des trajets en train au sein de la même application mobile. Bientôt, le service sera disponible sur ordinateur, mobweb et iOS. Déjà le plus grand agrégateur de billets de bus en ligne au monde, la décision d’héberger l’inventaire des sièges du transporteur national élève RedBus comme l’un des plus grands fournisseurs de systèmes de réservation de transport terrestre au monde.

Désormais, des millions de passagers des chemins de fer indiens pourront faire l’expérience d’une réservation de billets de train transparente et rapide via RedRail sur l’application RedBus, tout comme les navetteurs en bus sont habitués à réserver des billets de bus instantanés. L’ensemble des services ferroviaires réguliers de l’IRCTC, qui comprend près de 9 millions de sièges quotidiens, sera désormais également disponible sur l’application RedBus pour la réservation.

RedRail prétend offrir une expérience de réservation de billets supérieure aux voyageurs avec un système de support client de premier ordre, depuis le moment de la réservation des billets de train jusqu’au moment de l’embarquement dans le train, pour soulager les passagers de toute anxiété associée à la réservation ou au voyage en train. – y compris les remboursements instantanés sur les annulations de billets ainsi que le support client dans cinq langues régionales différentes. RedRail, en tant qu’offre de lancement, ne prélèvera aucun frais de service ni aucun frais de passerelle de paiement.

Selon Prakash Sangam, PDG de RedBus, la société est ravie de s’associer à l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation pour offrir à près de 10 millions de voyageurs quotidiens des trains à travers le pays, un mode rapide, sûr et très pratique de réservation de billets de train en ligne. Pret à partir.

