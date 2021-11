Redcliffe Labs embarque Gautam Gambhir en tant qu’ambassadeur national de la marque

Cette collaboration est une étape stratégique de Redcliffe Labs pour offrir commodité, prix abordable, précision et fiabilité pour tous les tests de diagnostic

Redcliffe Labs a nommé Gautam Gambhir comme ambassadeur national de sa marque. Cette association s’inscrit dans la stratégie de Redcliffe visant à promouvoir l’accès et le droit à une bonne santé auprès de tous les Indiens. Selon l’entreprise, Gautam Gambhir est une incarnation de la bonne santé et serait donc le signe avant-coureur idéal pour sensibiliser les gens au rôle des diagnostics réguliers pour assurer une bonne santé.

Gautam Gambhir incarne la forme physique et sa contribution au jeu de cricket est immense, il a également une grande base de fans, a déclaré Dheeraj Jain, fondateur de Redcliffe Labs. «Il a une capacité unique à se connecter à l’ensemble de la nation pour promouvoir l’importance de maintenir une bonne santé et ainsi entreprendre des bilans de santé réguliers. Nous remplissons cette mission en procédant à la collecte d’échantillons à domicile dans nos centres de collecte, à la consultation en ligne et à la construction de laboratoires à travers l’Inde qui privilégient le numérique. Avec Gautam dans l’équipe, nous avons l’intention d’éduquer les gens sur les avantages d’avoir des bilans de santé réguliers et comment ces bilans couvrent près d’une centaine de tests qui peuvent aider à prévenir les maladies mortelles si elles sont diagnostiquées à temps », a-t-il ajouté.

Témoignant des conséquences de la pandémie et de la façon dont elle a créé un réveil soudain de la conscience de la santé chez les gens, cette collaboration est une étape stratégique de Redcliffe Labs pour offrir commodité, prix abordable, précision et fiabilité pour tous les tests de diagnostic et pour fournir des mesures préventives en ligne à la demande. services de dépistage de santé à domicile en ce qui concerne la forte demande. « La 2e vague de la pandémie a été révélatrice et il est maintenant temps de changer complètement vers la santé préventive. L’objectif principal de Redcliffe est de s’appuyer sur cela et de fournir des kits de tests de santé de routine à tous les autres Indiens, quoi qu’il arrive. Ils construisent une technologie robuste et des réseaux de laboratoire pour toucher tout le monde au niveau local. Leur plate-forme technologique de nouvelle génération à la fois pour les tests de base et les services de soins de santé de cette échelle deviendra bientôt le leader du marché. Redcliffe Labs est sur le point de provoquer de réelles perturbations et je suis avec eux pour atteindre tous les codes PIN possibles de Bharat et donner un accès réel aux soins de santé et aux diagnostics », a déclaré Gautam Gambhir.

Redcliffe Labs fournit plus de 3 500 tests dans son vaste réseau de laboratoires et de centres de collecte. Redcliffe a servi environ un million d’Indiens et traite plus de 100 000 paramètres de test par jour dans le but d’atteindre 100 millions d’Indiens au cours des 12 prochains mois. Le portefeuille de tests est très large, y compris les tests de pathologie de routine, le dépistage génétique avancé, les tests ADN basés sur la recherche en santé reproductive, le cancer et le bien-être/la forme physique. Les rapports intelligents faciles à interpréter fournissent des points de contrôle de santé clés, qui peuvent aider à diagnostiquer et à traiter les maladies chroniques et aiguës à temps.

