Redcliffe Life Diagnostics nomme Samantha ambassadrice de sa marque

La société de diagnostics new-age Redcliffe Life Diagnostics a choisi Samantha comme ambassadrice de sa marque. Dans le cadre de cette association, l’acteur fera la promotion des services de diagnostic, de pathologie et de radiologie de la marque. Avec cette nouvelle collaboration, la marque souhaite tirer parti de sa popularité auprès des millennials, notamment dans le sud du pays. En outre, il souhaite également éduquer les gens sur les avantages de passer des examens de santé réguliers et sur la façon dont ces examens couvrent près d’une centaine de tests qui peuvent aider à prévenir les maladies mortelles, si elles sont diagnostiquées à temps.

« Redcliffe a connu une expansion exponentielle à travers le pays. Avec l’accent mis actuellement sur la facilitation de services de test à domicile faciles et abordables, nous investissons principalement pour renforcer les capacités, augmenter le nombre de centres de prélèvement d’échantillons et recruter des milliers de phlébotomistes à travers le pays. Avec l’arrivée de Samantha, nous sommes convaincus que sa popularité parmi sa vaste base de fans nous aidera à diffuser beaucoup plus efficacement le message de tests et de diagnostics appropriés », a déclaré Dheeraj Jain, fondateur de Redcliffe Life Diagnostics.

Pour Samantha, cette collaboration est une extension transparente car elle est adepte d’un mode de vie sain et durable. Les installations de tests à domicile et de collecte d’échantillons à la convenance des personnes peuvent aider de manière proactive au diagnostic et au traitement en temps opportun de nombreuses affections dues au mode de vie chargé d’aujourd’hui, a-t-elle noté.

Le portefeuille de Redcliffe Life Diagnostics comprend des tests avancés tels que le dépistage non invasif de la reproduction, les tests génétiques des tumeurs cancéreuses, l’exome des maladies rares et les tests de pathologie clinique de routine. Bien qu’elle prétende être présente dans plus de 20 villes actuellement, la société prévoit de se développer dans plus de 100 villes au cours des 18 prochains mois en raison de l’augmentation actuelle du besoin de faire effectuer différents types de tests au milieu de la pandémie.

