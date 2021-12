Reddit ajoute de nouveaux indicateurs d’activité en temps réel pour améliorer l’activité dans l’application

Reddit cherche à susciter plus d’engagement via un nouvel ensemble d’indicateurs d’activité en temps réel, y compris le décompte en direct des votes positifs et négatifs et des alertes de commentaires, mettant en évidence l’interaction dans l’application.

Tout d’abord, Reddit donne vie à son nombre de votes pour les publications et les commentaires, les chiffres de chacun étant désormais mis à jour en temps réel.

Cela pourrait aider à souligner l’activité de la communauté, tandis que le nombre de commentaires sera également mis à jour au fur et à mesure que vous faites défiler.

Reddit ajoute également de nouveaux indicateurs de saisie sur les publications chaque fois que deux utilisateurs ou plus tapent un commentaire, tandis que les indicateurs de lecture s’affichent lorsque cinq redditors ou plus lisent une publication donnée dans le flux.

Enfin, Reddit ajoute également une nouvelle alerte lorsque de nouveaux commentaires ont été ajoutés à un flux dans lequel vous vous trouvez, vous aidant à rester au courant de l’évolution de la discussion.

Reddit s’est efforcé de maximiser l’engagement dans l’application en incitant davantage d’interactions en temps réel, la plate-forme ajoutant également des salles de discussion texte et audio dans les sous-titres pour déclencher davantage d’activités de renforcement de la communauté.

L’idée est qu’en facilitant une connexion plus profonde au sein des communautés Reddit déjà engagées, cela peut faire de l’application un élément plus important dans la vie sociale des gens, et faire de Reddit une plate-forme plus collante, permettant aux utilisateurs de revenir plus souvent. La force clé de Reddit réside dans l’engagement communautaire, avec des utilisateurs très actifs et engagés interagissant dans l’application, et en l’améliorant grâce à une connexion plus directe et plus immédiate, ce qui pourrait aider à stimuler l’utilisation et à consolider sa place en tant qu’application connective clé, par opposition vers un site agrégateur de mèmes et de liens.

La base d’utilisateurs de Reddit augmente, maintenant à 52 millions d’actifs quotidiens, et bien qu’elle ait pris un coup l’année dernière, à la suite d’une répression contre certains des subreddits les plus controversés, ses niveaux d’utilisation globaux sont restés stables, et il a également travaillé à créer de meilleures offres publicitaires et des outils pour aider les marques à exploiter ces groupes et discussions.

Si de petites poussées comme celles-ci peuvent ajouter un peu plus à cela et augmenter le temps passé par l’utilisateur dans l’application, elles pourraient bien s’avérer utiles car elle continue d’optimiser sa plate-forme de diverses manières.