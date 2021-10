Reddit a lancé une nouvelle fonctionnalité de publication appelée « Prédictions », qui permettra aux utilisateurs de mettre leurs opinions en jeu et de gagner des jetons en fonction de leur connaissance du sujet.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les prédictions permettront aux utilisateurs de parier essentiellement des jetons sur leur résultat de sondage attendu, les modérateurs rassemblant les sondages et les options. Les modérateurs peuvent également créer des tournois de prédictions, avec une gamme de sondages auxquels les utilisateurs peuvent participer, et parier plus de jetons.

Comme expliqué par Reddit :

« Disponible pour les mods dans les communautés qui comptent au moins 10 000 membres, cette nouvelle fonctionnalité offre aux redditors une manière encore plus unique de participer à leurs communautés, en supprimant la barrière de la publication et en la rendant plus facile que jamais. »

Il est à noter que les jetons ne sont ni achetables ni échangeables contre de l’argent. Chaque utilisateur reçoit 1 000 jetons en rejoignant un tournoi de pronostics, qui sont gratuits, mais une fois que vous en avez épuisé, vous ne pouvez plus participer.

Une fois le tournoi de prédictions terminé, les utilisateurs se voient attribuer des jetons en fonction des prédictions qu’ils ont obtenues et du montant qu’ils ont misé, ce qui leur permet ensuite de grimper dans le classement relatif des prédictions de la communauté, renforçant ainsi leur réputation et leur présence dans ce subreddit particulier.

Étant donné que ce n’est pas pour de l’argent réel ou des prix, cela peut sembler une option moins conséquente, et donc peut-être moins attrayante, mais les utilisateurs de Reddit ont une longue histoire enracinée de compétition sur des métriques qui ne signifient rien en dehors de l’application elle-même. Comme, vraiment, tous les utilisateurs de médias sociaux, car la grande majorité des gens ne se soucient pas du nombre de likes ou d’abonnés que chaque personne a, mais nous avons tous encore envie de ces points d’engagement de toute façon, et ils fournissent un niveau de crédibilité et présence.

En tant que tel, vous pouvez imaginer que les Redditors voudront montrer leurs connaissances via des tournois de prédictions, et cela pourrait, comme le note Reddit, encourager les utilisateurs à devenir plus actifs dans l’application, au lieu de parcourir passivement les dernières mèmes dans leurs flux.

Ce qui est un objectif clé – selon une analyse tierce menée en 2019, plus de 98% des utilisateurs actifs mensuels de Reddit ne publient ni ne commentent jamais, la plupart choisissant simplement de parcourir et de voter vers le haut/le bas dans l’application.

Ce n’est pas nécessairement un problème, car l’engagement de Reddit continue d’augmenter régulièrement. Mais idéalement, en impliquant plus de personnes, Reddit sera en mesure de faire revenir plus de personnes plus souvent, tout en s’appuyant sur son cas d’utilisation et en améliorant ses communautés.

Là encore, fournir un processus de passerelle pour le jeu n’est pas la voie idéale pour cela, il y a donc des questions sur la validité de cette approche. Mais l’espoir serait que, grâce à une participation simple et inoffensive à un sondage comme celui-ci, cela encouragera les utilisateurs à participer au processus Reddit et facilitera la participation et l’activité.

Et ça marchera sans aucun doute. Encore une fois, les utilisateurs de Reddit rivalisent sur les points Karma depuis des années, et s’il y a une chose que les Redditors aiment plus que toute autre chose, c’est d’avoir raison et de s’assurer que les autres en sont conscients.

Cela facilite les deux éléments, qui verront les Redditors affluer en masse.

Vous pouvez en savoir plus sur les prédictions Reddit ici.