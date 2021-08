Reddit ajoute un bouton de flux vidéo à son application iOS pour mettre en évidence les vidéos des utilisateurs

Reddit déploie un bouton de flux vidéo dans son application iOS pour permettre aux utilisateurs de visualiser le contenu vidéo dans un flux de type TikTok (via TechCrunch). Les utilisateurs devraient voir le bouton à droite de la barre de recherche.

Magasin d’applications: Reddit

Lorsqu’une personne regarde une vidéo, elle peut directement voter pour/contre, commenter, récompenser et partager directement depuis le flux. Il présente des vidéos des sous-titres auxquels vous êtes abonné ainsi que celles des sous-titres associés.

Un porte-parole de Reddit a expliqué à TechCrunch la fonctionnalité :

Au cours de l’année dernière, notre objectif était de créer un lecteur vidéo unifié et de repenser l’interface du lecteur pour qu’elle corresponde à ce que les utilisateurs (nouveaux et anciens) attendent lorsqu’il s’agit d’un lecteur vidéo intégré à l’application, en particulier les commentaires, la visualisation , engager et découvrir de nouveaux contenus et communautés grâce à la vidéo.