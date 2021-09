Reddit ajoute une nouvelle option pour placer des promotions dans les discussions de post-réponse

Reddit continue de s’appuyer sur ses opportunités marketing pour les marques, avec le lancement d’une nouvelle option publicitaire « Placement de conversation », qui permettra aux groupes de promouvoir leurs produits au sein de ses fils de commentaires de publication très engagés.

Comme vous pouvez le voir ici, Conversation Placement permet aux entreprises de positionner leur promotion dans les chaînes de réponse pertinentes, sous le message d’origine et au-dessus du premier commentaire. L’option comprend également un bouton CTA bien visible pour aider à stimuler la réponse.

Comme expliqué par Reddit :

« Les conversations communautaires sont au cœur de Reddit, où les échanges les plus engagés ont lieu chaque jour à travers une grande variété de passions et d’intérêts. Le placement de conversation permet aux annonceurs de se connecter avec leur public au fur et à mesure que ces échanges se déroulent, et il fonctionne en collaboration avec la publicité intégrée de Reddit pour atteindre encore plus d’utilisateurs là où ils sont le plus sollicités.

En effet, Reddit note en outre que plus de 350 000 conversations ont lieu sur la plate-forme chaque jour, tandis que les utilisateurs de Reddit passent 42% de leur temps dans l’application, en moyenne, dans les fils de commentaires.

La plus grande question est donc de savoir comment les utilisateurs de Reddit réagiront et s’agira-t-il d’une option de placement bienvenue et efficace pour les marques.

Reddit indique que lors des tests bêta avec plus de 600 partenaires, les campagnes de placement de conversation ont généré un « succès significatif » dans tous les secteurs, secteurs verticaux et objectifs de campagne.

“Dans l’ensemble, les partenaires de test bêta ont enregistré une augmentation moyenne de 9 % du taux de clics (CTR), un taux de conversion en aval (CVR) de 10 % plus élevé et un taux de coût par clic (CPC) inférieur de 23 % lorsqu’ils utilisent à la fois le placement de conversation et le fil.”

Reddit note également que lorsque Conversation Placement est utilisé dans une approche publicitaire plus large, en partenariat avec ses annonces Feed régulières, les marques ont pu augmenter leur portée globale sur la plate-forme jusqu’à 20%.

Ce qui est logique, compte tenu du potentiel d’exposition en tandem, mais vous pouvez voir comment cette approche pourrait vous aider à présenter votre marque et vos offres aux bons utilisateurs, en fonction des sous-titres spécifiques et des conversations les plus engagées dans chacun.

Peut-être que, simplement par association, cela contribuera à améliorer la réponse aux annonces, et il existe certainement des preuves suggérant que la simple mention et le volume d’exposition peuvent entraîner une meilleure réponse.

En termes de placement, certains Redditors seront sans aucun doute mécontents de voir des publicités dans les flux de commentaires, mais la plupart sont désormais plus ouverts aux publicités, compte tenu des options de placement plus larges sur le Web et de la compréhension générale qu’il s’agit d’une exigence pour financer les services. ils utilisent.

Cela pourrait valoir la peine d’être expérimenté – l’option de placement de conversation de Reddit est disponible pour tous les annonceurs Reddit à partir d’aujourd’hui.