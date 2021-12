Reddit annonce son récapitulatif 2021 des meilleurs moments de la communauté

Reddit a annoncé mercredi son récapitulatif de 2021 avec les meilleurs moments et discussions dans la communauté. Le réseau social lance également un récapitulatif personnalisé qui permet à chaque utilisateur de voir sa propre année dans un bilan.

Selon Reddit, les utilisateurs (appelés « redditors ») ont créé plus de 366 millions de publications cette année dans plus de 100 000 communautés actives. Au 9 novembre 2021, le réseau social avait enregistré un total de 2,3 milliards de commentaires, ce qui renforce à quel point Reddit est populaire dans le monde.

L’année dernière, Reddit est devenu l’endroit où les gens se sont sentis responsabilisés et inspirés pour partager leurs opinions, leurs expériences et leurs histoires et se connecter les uns aux autres pour agir et avoir un impact positif sur leurs communautés.

Parmi tous les sujets de discussion sur Reddit, le plus populaire de 2021 est les crypto-monnaies – ce qui n’est pas surprenant car de plus en plus de gens s’intéressent chaque jour aux crypto-monnaies, sans parler de choses comme les NFT. Les jeux, les sports, les mariages, la santé et la forme physique, la nourriture et les boissons, les films et la télévision viennent juste derrière.

En ce qui concerne la cryptographie, la communauté la plus vue en 2021 était r/dogecoin, mais r/bitcoin reste parmi les plus populaires. En ce qui concerne les jeux, r/genshinimpact a été la communauté la plus regardée de l’année. Pendant ce temps, le segment du cinéma et de la télévision était à peu près dominé par le contenu lié à Marvel, sans parler de l’énorme augmentation des interactions r/squidgame.

Pour les utilisateurs à la recherche de quelque chose de plus personnel, Reddit lance également un récapitulatif individuel avec des données sur la façon dont chaque redditor a utilisé le réseau social en 2021. Ce récapitulatif comprend des détails sur la façon dont l’utilisateur a exploré et utilisé le contenu Reddit du 1er janvier 2021 à novembre. 30, 2021.

Reddit Recap contient une variété de statistiques : un résumé du temps que vous avez passé sur la plate-forme, y compris le contenu avec lequel vous avez interagi ou contribué, et/ou les sujets avec lesquels vous vous êtes engagé sur Reddit, les communautés que vous avez consultées ou rejointes, ou les sujets que vous avez plongés dans.

Reddit Recap sera déployé auprès des utilisateurs via le site Web et l’application mobile de Reddit à partir du jeudi 9 décembre.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :