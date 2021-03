Reddit annonce un nouveau partenariat avec Omnicom Media Group pour élargir les opportunités publicitaires

Alors qu’il cherche à continuer à faire progresser ses opportunités publicitaires, Reddit a annoncé aujourd’hui la création d’un nouveau accord de partenariat d’entreprise – le premier du genre pour la plateforme – avec Omnicom Media Group (OMG).

Le nouveau partenariat permettra aux clients d’OMG d’accéder à une gamme d’avantages stratégiques et commerciaux afin d’améliorer leurs efforts publicitaires Reddit.

Comme expliqué par Reddit:

« Selon les termes de l’accord, les clients d’OMG auront accès au meilleur de l’équipe de stratégie créative de Reddit, aux outils d’éducation et de formation, à l’offre d’innovation – y compris les premiers tests de produits publicitaires et de fonctionnalités – aux mesures et rapports, aux données et à la capacité unique d’informations de Reddit. . Avec un accès accru à ces outils, équipes et ressources, les clients d’OMG pourront interagir plus efficacement avec les 52 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Reddit. «

OMG, via ses différentes agences, a atteint plus de 5000 publicités clients dans plus de 100 pays, dont la majorité pourront désormais accéder à ces nouveaux avantages publicitaires Reddit. Cela verra également OMG chercher à stimuler l’adoption de la publicité sur Reddit, en soulignant les avantages d’atteindre les communautés de sous-reddit très dévouées et engagées de la plate-forme.

Au cours des dernières années, Reddit a travaillé pour nettoyer efficacement sa plate-forme, en vue de maximiser son potentiel publicitaire. En juin, par exemple, la plate-forme a été supprimée plus de 2000 subreddits après une révision de ses politiques en matière de discours de haine, alors qu’au fil du temps, la communauté Reddit s’est également habituée aux publicités InStream et à voir les publications sponsorisées dans leurs flux.

Cela permet désormais à Reddit de passer à l’étape suivante – et avec plus de 400 millions d’utilisateurs et 52 millions d’actifs quotidiens, il existe d’importantes opportunités potentielles pour ceux qui peuvent créer et cibler correctement leur annonce.

C’est pourquoi ce nouveau partenariat a le potentiel de fournir une valeur significative, à la fois pour Reddit et pour les annonceurs à l’avenir.

En plus de cela, Reddit a également travaillé avec OMG sur de nouveaux paramètres de sécurité de la marque, via le Council on Accountable Social Advertising d’OMG.

Il est juste de dire que l’application n’est toujours pas une considération majeure dans l’espace publicitaire social, mais des offres comme celle-ci soulignent l’importance croissante de Reddit pour les promotions, ce qui pourrait faciliter de nouvelles opportunités pour vos campagnes.