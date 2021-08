Reddit de Pokémon Go devient privé pour protester contre les mensonges de Covid

Image : Niantic

Les créateurs de Pokémon Go, Niantic, se sont récemment révélés lents à répondre aux craintes généralisées concernant le jeu, forçant les joueurs à se rapprocher d’autres humains au milieu de la pandémie de Covid-19. Maintenant, dans une ondulation de cela, le sous-marin Reddit du jeu, r/pokemongo, est passé à « privé », en réponse à ce qu’ils considèrent comme l’échec de Reddit à contrôler correctement la propagation de la désinformation de Covid en réponse à l’histoire.

Début août, Niantic a pris la décision inexplicable de révoquer les distances d’interaction étendues pour les Pokestops et les gymnases aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Là où il avait été augmenté dans le monde de 40 m à 80 m en réponse au début de la pandémie, dans ces deux pays, il a été ramené à 40 m, alors que les deux pays connaissaient de nouveaux pics de cas de Covid. Les joueurs ont manifestement réagi avec colère, mais il a fallu à Niantic trois semaines ahurissantes avant de retirer l’idée manifestement terrible.

Pendant la majeure partie du mois d’août, cela a évidemment conduit à de nombreuses discussions sur le sujet sur la chaîne Reddit du jeu, ce qui a à son tour conduit à l’arrivée de nombreux utilisateurs d’abonnés Reddit moins… scientifiques, tels que NoNewNormal, Conspiracy et Conservative. . De toute évidence, cela a entraîné de nombreuses conversations distrayantes sur des questions qui ne concernent pas directement POGO, et par conséquent, la communauté a décidé de se taire pour protester contre Reddit.

Ils disent que jusqu’à ce que Reddit interdise le sous-marin NoNewNormal et améliore considérablement sa modération concernant la désinformation de Covid sur les autres, il restera privé. Actuellement, la page d’accueil du sous-marin se lit comme suit :

«Nous sommes devenus privés pour protester contre l’inaction de Reddits contre la désinformation de Covid. Comme nos utilisateurs le savent, Covid a un impact direct sur ce joueur car le Go se joue à l’extérieur dans la vraie vie avec d’autres. Nous nous sommes déjà opposés publiquement à la désinformation de Covid et avons soutenu la communauté lorsqu’elle a demandé à Niantic de rétablir les distances de 80 m afin que nous puissions continuer à jouer en toute sécurité. À cette fin, nous resterons privés jusqu’à ce que NoNewNormal et les abonnements similaires entièrement dédiés à la désinformation soient interdits. »

Une explication supplémentaire est donnée dans un article publié par l’utilisateur BootsMade4Walking, qui détaille son désir d'”une action visible et immédiate contre les abonnés qui se consacrent à la propagation de la désinformation autour de Covid”. Au fur et à mesure que cela continue, les demandes deviennent un peu plus ambiguës, y compris (notre emphase), “nous resterons privés jusqu’à ce que NoNewNormal et les sous-marins similaires entièrement dédiés à la désinformation soient interdits”.

Cela fait partie d’un mouvement plus large sur Reddit pour essayer d’amener la plate-forme à modifier ses politiques de modération pour interdire la désinformation sur Covid.

L’échec absolu et total des entreprises de médias sociaux à empêcher la propagation de la désinformation et des théories du complot de Covid-19 sera une honte que le monde de la technologie connaît pendant longtemps. Alors qu’il ne sera jamais possible de calculer le nombre de décès directement causés par la propagation de mensonges sur le virus – et les vaccinations qui aident à s’en protéger -, leur sang est en partie entre les mains des entreprises qui ont toujours su qu’elles étaient malades. équipés pour faire face à l’ampleur de leurs propres créations.

Facebook, YouTube, Twitter et d’autres se sont tous révélés terriblement incompétents et incapables de gérer l’utilisation de leurs services pour répandre des absurdités mortelles auprès des inconscients et des crédules. Des rapports ont montré tout au long de la pandémie à quel point leurs prétendues tentatives de contrôle ont été désastreuses. Désormais, les utilisateurs de Reddit semblent exiger mieux de leurs hôtes.

Bien qu’il y ait des questions très valables à soulever sur la liberté d’expression et les droits d’une personne à s’exprimer, il est crucial de noter que la plupart des médias sociaux n’ont jamais prétendu offrir un tel service et prétendent empêcher la propagation de un contenu aussi virulent sur la désinformation sur les virus. Cependant, Reddit a toujours été différent sur cette question et n’a pas de politique aussi claire, mais plutôt une proposition plus ambiguë, malgré des appels de plus en plus désespérés pour que cela change.

En fait, comme CNN l’a rapporté la semaine dernière, la société a refusé de bouger, doublant son refus d’étendre la modération au-delà de celle de ses modérateurs bénévoles dirigés par les utilisateurs. C’était en réponse à une lettre ouverte de centaines d’abonnés Reddit (y compris r/pokemongo), implorant des changements. Mercredi la semaine dernière, le PDG de Reddit, Steve Huffman (u/spez), a déclaré :

« Bien que nous apprécions le sentiment de ceux qui exigent que nous interdisions davantage de communautés qui remettent en question les points de vue consensuels sur la pandémie, nous continuons de croire au bien de nos communautés et espérons que nous aborderons collectivement les défis de la pandémie avec empathie, compassion et un volonté de comprendre ce que vivent les autres, même lorsque leur point de vue sur la pandémie est différent du vôtre. »

Peut-être plus controversé, dit-il aussi,

« La dissidence fait partie de Reddit et est le fondement de la démocratie. Reddit est un lieu de discussion et de débat ouverts et authentiques. Cela inclut les conversations qui remettent en question ou sont en désaccord avec le consensus populaire. Cela inclut les conversations qui critiquent ceux qui ne sont pas d’accord avec l’opinion de la majorité. Cela inclut les manifestations qui critiquent ou s’opposent à nos décisions sur les communautés à bannir de la plate-forme. »

Alors ce qui pourrait peut-être équivaloir à un sifflet avec la déclaration particulière,

«En ce qui concerne COVID-19 en particulier, ce que nous savons et quelles sont les meilleures pratiques actuelles de sources faisant autorité, comme le CDC, évoluent en permanence avec de nouveaux apprentissages. Compte tenu de l’état rapide du changement, nous pensons qu’il est préférable de permettre aux communautés de s’engager dans le débat et la dissidence, et pour nous de nous lier au CDC le cas échéant. Bien que nous pensons que le CDC est la meilleure et la plus à jour source d’informations concernant COVID-19, être en désaccord avec eux n’est pas contraire à nos politiques. »

La suggestion que le CDC pourrait être sur le point de changer d’avis sur les vaccins à tout moment est clairement méprisable, et une tentative absolument ridicule de justifier le refus du site de bouger sur cette question. L’ironie étant que s’il s’en tenait à ses déclarations sur la création d’un espace pour la liberté d’expression, il aurait au moins un argument cohérent.

Cette réponse a conduit à la réaction de r/pokemongo, avec d’autres sous-marins potentiellement à suivre. Jusqu’à présent, r/pokemongo est le seul sous-marin à avoir signé la lettre ouverte avec plus d’un million d’abonnés à avoir fait une telle démarche. Il est clair que les sous-marins comme r/pics et r/gifs devenant sombres seraient beaucoup plus susceptibles d’obtenir une réaction de Huffman que celle d’un seul jeu mobile.

Si d’autres gros abonnés suivent, cela s’avérera un moment intéressant dans l’histoire de Reddit, devant choisir entre maintenir son engagement à une discussion ouverte et perdre un volume important de son trafic régulier.