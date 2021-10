Reddit a annoncé aujourd’hui qu’il rend sa nouvelle fonctionnalité « Tournois de prédictions » disponible dans le monde entier. La fonctionnalité a été testée avec un petit groupe d’utilisateurs et est maintenant déployée pour tout le monde dans le monde.

Les tournois de prédictions font partie des sondages Reddit, qui ont été introduits il y a deux ans pour permettre aux utilisateurs de créer des messages avec des sondages intégrés. Cependant, la fonction Prédictions va au-delà des sondages, car elle permet aux utilisateurs de « prédire le résultat d’un événement ou d’une conversation ». Il y aura un classement pour mettre en évidence les utilisateurs avec les meilleures prédictions, qui sera disponible pour les communautés d’au moins 10 000 membres.

Les prédictions sont une fonctionnalité à l’arrière des sondages Reddit et permettent aux redditors de prédire le résultat d’un événement ou d’une conversation. Qui gagnera le match demain ? Quel personnage connaîtra son destin dans le prochain épisode ? Les Redditors peuvent affiner leur connaissance d’un sujet en rejoignant des Tournois de Prédictions (une série de Prédictions) dans leurs subreddits préférés.

Pour participer à un tournoi de pronostics, vous devrez utiliser un certain nombre de jetons, qui peuvent être obtenus gratuitement en devinant les résultats. Plus vous utilisez de jetons, plus vous gagnerez si vous pariez correctement. Et bien sûr, plus vous gagnez de tournois, plus vous vous classerez haut dans les prédictions de Reddit.

La société affirme que chaque utilisateur reçoit 1 000 jetons pour participer à un tournoi de prédictions. Si l’utilisateur perd, il ne peut plus participer à ce tournoi. Plus de 1 000 000 de soi-disant « redditeurs » ont aidé Reddit à tester les tournois de prédictions sur le réseau social.

Reddit a déclaré à . que la fonctionnalité commencerait à être déployée pour tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui, et les utilisateurs peuvent déjà voir quelques exemples dans les sous-titres /tennis et /CryptoCurrency.

