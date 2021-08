Reddit déploie un nouveau flux vidéo sur iOS qui ressemble beaucoup à TikTok

Reddit a annoncé vendredi un nouveau flux vidéo pour son application mobile qui devrait permettre de regarder plus facilement le contenu du réseau social en un seul endroit. Si l’interface vous semble familière, c’est qu’elle est indéniablement inspirée de TikTok.

Le flux vidéo est accessible via un nouveau bouton situé juste à côté de la barre de recherche. Une fois que l’utilisateur a appuyé dessus, l’application affiche des vidéos en plein écran dans une liste déroulante verticalement. En plus des commandes de lecture, l’interface propose également des boutons de vote positif et négatif, ainsi que des commentaires, des partages et des récompenses.

Fait intéressant, comme l’a noté The Verge, le nouveau flux vidéo affiche non seulement le contenu des sous-titres que vous suivez, mais également des suggestions de vidéos d’autres chaînes. Cependant, Reddit a refusé de détailler comment l’algorithme choisit quelles vidéos sont présentées à chaque utilisateur.

Ce qui n’est pas clair, c’est comment Reddit extrait le contenu vidéo des sous-titres que vous ne suivez pas. […] Lorsque The Verge lui a demandé comment il recommandait le contenu et si la fonctionnalité vidéo avait un titre officiel, Reddit a également refusé de commenter.

TikTok devenant de plus en plus populaire, d’autres réseaux sociaux investissent davantage dans les vidéos. Instagram et Snapchat ont déjà réorganisé l’interface de leurs applications pour rendre les vidéos plus visibles dans le but de rivaliser avec TikTok. Maintenant, il semble que Reddit suive le même chemin.

Les utilisateurs de Reddit auront accès au nouveau flux vidéo à partir d’aujourd’hui sur iOS. On ne sait pas quand la nouvelle fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs d’Android.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :