Reddit dépose une introduction en bourse confidentielle pour être rendue publique

Pour Hannah Perez

Le réseau social, qui a gagné en popularité cette année après que l’un de ses forums ait gonflé les actions de Wall Street, envisage de devenir public.

***

La plate-forme de médias sociaux Reddit a annoncé cette semaine qu’elle avait déposé de manière confidentielle une offre publique initiale (IPO) auprès des régulateurs américains.

Dans un communiqué de presse cette semaine, la société basée à San Francisco a indiqué qu’elle avait déposé un projet de déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Reddit a ajouté que le nombre d’actions et le prix proposé La fourchette pour un premier appel public à l’épargne n’a pas été déterminée et l’introduction en bourse devrait avoir lieu une fois que les régulateurs américains auront terminé leur processus d’examen.

Salut, nous avons des nouvelles. pic.twitter.com/DjkjBRloHF – Reddit (@Reddit) 16 décembre 2021

Il convient de noter que le formulaire S-1 est la présentation que les entreprises remplissent aux États-Unis avec l’intention que leurs actions puissent être négociées sur le marché boursier national. Les entreprises déposent généralement le formulaire S-1 avant une introduction en bourse, un document dans lequel elles fournissent des informations sur l’utilisation prévue des revenus du capital, détaillent leur modèle commercial et divulguent d’autres données commerciales importantes, y compris une perspective de valeur planifiée dans Oui.

Reddit se prépare à devenir public

La nouvelle confirme les rapports précédents sur les plans du réseau social pour devenir public. Comme signalé Bitcoin quotidienReddit a embauché son premier directeur financier, Drew Vollero, en mars pour tenter de mettre de l’ordre dans les livres de la société avant une éventuelle introduction en bourse. Selon Bloomberg, Vollero est connu pour avoir dirigé l’introduction en bourse de Snap Inc. en 2017.

Plus tard, en septembre, le La société a déclaré qu’elle s’attendait à atteindre une valorisation de plus de 15 milliards de dollars au moment où elle envisageait de coter ses actions., tel que rapporté par .. Cet objectif est venu peu de temps après que Reddit a levé 410 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Fidelity qui valorisait l’entreprise à 10 milliards de dollars.

La plate-forme a généré des revenus publicitaires record de 100 millions de dollars pour la première fois au deuxième trimestre, soit près du triple du montant d’un an plus tôt, a-t-elle rapporté dans un communiqué en août. Maintenant, l’entreprise essaie de creuser dans l’audio et la vidéo, où les tarifs publicitaires ont tendance à être plus élevés.

Fondé en 2005 par Steve Huffman et l’entrepreneur Alexis Ohanian, Reddit est une plate-forme de forum en ligne où les gens se réunissent pour discuter de divers sujets. En octobre de l’année dernière, le réseau social comptait environ 52 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et plus de 100 000 communautés, appelées « sous-reddits ».

Reddit a attiré l’attention des médias du monde entier cette année après que l’un de ses forums en ligne, WallStreetBets, a secoué le marché boursier. Le conseil d’administration est devenu une force à Wall Street plus tôt cette année après avoir mené une stratégie coordonnée pour acheter et augmenter les prix de diverses actions. En conséquence, les prix de GameStop Corp, d’AMC Entertainment Holdings Inc et d’autres sociétés ont grimpé en flèche dans un mouvement qui a maintenant été surnommé la « frénésie boursière des mèmes ».

Lecture recommandée

Sources : Bloomberg, ., TechCrunch, archives

Article de Hannah Estefanía Pérez / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash