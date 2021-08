Reddit désormais évalué à 10 milliards de dollars avec un nouveau cycle de financement

Reddit a annoncé un nouveau cycle de financement, qui portera sa valorisation à 10 milliards de dollars et lui fournira le capital dont il a besoin alors qu’il attend avec impatience la prochaine étape de son développement global.

Comme expliqué par Reddit :

« Nous réalisons des investissements stratégiques pour développer Reddit et notre entreprise, notamment en nous développant à l’international, en innovant de nouvelles façons de favoriser la communauté et en renforçant nos offres et capacités publicitaires. premier directeur financier et la création d’une fonction financière complète, pour se développer à l’international au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et dans d’autres pays à venir.”

L’évaluation souligne le potentiel croissant de la plate-forme, même si elle reste encore largement en retard par rapport aux autres applications sociales à cet égard. Twitter, par exemple, a une capitalisation boursière de 52 milliards de dollars, tandis que Snapchat est à 118 milliards de dollars. En tant que telle, l’évaluation reflète probablement l’état actuel de la plate-forme dans l’espace plus large des publicités numériques – mais comme le note Reddit, elle s’efforce de renforcer son potentiel au fil du temps.

Et ces efforts fonctionnent. Reddit note également que, cette année, il a enregistré son premier trimestre de revenus publicitaires de 100 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 192 % par rapport à la même période en 2020.

“Nous investissons également dans nos produits et diversifions l’expérience Reddit pour inclure de nouvelles façons pour les communautés de se connecter via la vidéo et l’audio.”

En effet, Reddit a cherché à exploiter la tendance sociale audio dirigée par Clubhouse plus tôt cette année avec le lancement de « Reddit Talk », pour faciliter les salles audio au sein des sous-reddits, tout en expérimentant toujours la diffusion en direct via son initiative RPAN. Reddit a également ajouté une option de chat communautaire basée sur du texte pour faciliter davantage d’engagement en avril de l’année dernière.

Mais l’objectif principal de l’application, d’un point de vue commercial, a été de nettoyer sa plate-forme, dans le but de se débarrasser des perceptions précédentes concernant sa facilitation d’éléments plus controversés.

Le plus grand mouvement sur ce front a été la révision de ses règles sur le discours de haine en juin dernier, qui a entraîné la suppression de milliers de subreddits. Cela, au moins en partie, est venu dans le cadre de la discussion plus large du mouvement Black Lives Matter et du rôle que les plateformes sociales ont joué dans l’amplification des discours de haine.

L’avantage de cela est que cela a permis à Reddit de mieux répondre à certaines de ces communautés plus problématiques, ce qui a depuis facilité une confiance accrue des annonceurs, tandis que Reddit s’est également efforcé de fournir des outils de ciblage et d’exclusion plus spécifiques pour résoudre les problèmes de placement d’annonces.

De toute évidence, sur la base de l’augmentation des revenus publicitaires de Reddit, ces efforts fonctionnent, même s’ils semblent également avoir eu un impact sur l’utilisation dans une certaine mesure. En décembre, la plate-forme a annoncé qu’elle comptait désormais 52 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, ce qui était un changement par rapport à son précédent rapport, qui l’avait vue noter les statistiques mensuelles des utilisateurs actifs.

En décembre 2019, avant de promulguer son élimination de subreddit, la plate-forme a signalé 422 millions d’actifs mensuels. Et bien que les deux chiffres ne soient pas directement comparables, il semble qu’il y ait eu au moins une baisse de la portée totale de l’audience – bien que Reddit ait également signalé une augmentation de 44% en glissement annuel de l’engagement dans l’application.

Donc même si moins de gens l’utilisent. dans l’ensemble, ceux qui sont actifs le sont de plus en plus, et les efforts de nettoyage plus larges de la plate-forme semblent contribuer à l’orienter dans la bonne direction et à susciter l’intérêt des annonceurs. Et si Reddit peut à nouveau augmenter ce chiffre DAU en 2021, cela aidera à attirer plus de dollars publicitaires et à poursuivre ses objectifs commerciaux.

Reddit devrait-il être sur votre radar en tant qu’option potentielle de placement d’annonces ? Cela vaut vraiment le coup d’oeil.

Il existe un subreddit pour pratiquement tous les intérêts, avec des communautés très engagées autour de chacun. Et ils pourraient simplement fournir une nouvelle voie à votre public cible – ou du moins, vous donner une autre voie pour la recherche et la compréhension des tendances clés.