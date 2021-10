Reddit est un réseau social et c’est le meilleur

Edgar Cervantes / Autorité Android

Instagram est faux, Snapchat est pour les enfants et Facebook est la plus grosse perte de temps qui soit. Du moins c’est comme ça que je le vois. Reddit, en revanche, est dans une classe à part. C’est de loin le meilleur réseau social, et je suis là pour vous dire pourquoi.

Avant de plonger dans les détails, débarrassons-nous d’un point important. Malgré ce que beaucoup de gens pensent, Reddit est en fait un réseau social. Il coche toutes les bonnes cases, car il me permet de me connecter avec des amis et des inconnus, de partager des idées et des opinions, et même de publier des images et des vidéos. C’est plus ou moins la définition de ce qu’est un réseau social, du moins selon le Cambridge Dictionary. Être en désaccord? Dirigez-vous vers la section des commentaires et dites-moi pourquoi – peut-être pourrez-vous me faire changer d’avis.

Un réseau social permet aux gens de communiquer et de partager des informations sur Internet. Cambridge Dictionary

Passons maintenant aux choses sérieuses. La principale raison pour laquelle je pense que Reddit est le numéro un dans le monde des médias sociaux est qu’il n’est pas aussi superficiel que des réseaux comme Facebook et Instagram. Cela ajoute une réelle valeur à ma vie, car cela me permet d’apprendre des choses qui me tiennent à cœur. Je l’utilise pour parler aux gens des actions, discuter des dernières tendances technologiques et même partager des idées et des opinions sur la façon de faire la meilleure pizza. Il existe un subreddit pour à peu près tout, afin que tout le monde puisse se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées, quels que soient leurs intérêts.

En plus d’apprendre, Reddit est également une excellente source de divertissement. Il y a tellement de mèmes amusants, de vidéos, de blagues et d’autres sujets pour vous occuper bien après l’heure du coucher. J’adore les subreddits comme r/unexpected et r/puns, car ils contiennent souvent des gemmes comme celle-ci. Et ça. Et ça. La liste ne fait que continuer.

Le système de vote est également de loin supérieur à la plupart de ceux utilisés par Facebook et d’autres sites de réseautage. Au lieu de simplement aimer une publication, vous pouvez également la voter contre. Vous pouvez même récompenser les publications qui se démarquent de la foule. Tout cela combiné permet de repérer plus facilement les publications populaires et de consulter les opinions les plus utiles dans un fil de discussion avec des milliers de commentaires.

L’anonymat de Reddit permet aux gens de s’ouvrir.

Ensuite, il y a la partie anonymat. Beaucoup utilisent leurs vrais noms sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, tandis que Reddit vous permet de vous cacher derrière votre nom d’utilisateur. Cela se traduit par un contenu plus authentique, car les gens n’ont pas l’impression de devoir autant faire semblant ou impressionner les autres. Ils s’ouvrent davantage et sont prêts à partager des histoires intimes de leur vie qui vont du sexe et de la consommation de drogues aux problèmes relationnels et aux problèmes de santé.

Reddit est l’opposé total d’Instagram souvent parfait, car il vous permet de savoir que la vie n’est pas que soleil et arcs-en-ciel. Une grande partie de son contenu est réel, brut et même parfois déprimant, ce qui le rend si spécial.

On pourrait penser que le plus gros problème avec l’anonymat de Reddit est que vous devrez faire face à des trolls et à de nombreux commentaires haineux. Bien que j’admette qu’il y en a beaucoup sur le site ainsi que quelques subreddits qui utilisent le voile de l’anonymat pour propager activement la haine et la toxicité, la propagation sur l’ensemble du réseau est beaucoup moins répandue que sur Facebook d’après mon expérience. Oui, il a connu sa juste part de controverses, mais Reddit a également été une force positive à plusieurs reprises.

J’ai toujours vu Reddit comme un groupe de soutien massif, avec des gens qui s’encouragent dans différents domaines de la vie. Que vous ayez des problèmes familiaux, des problèmes liés au travail ou que vous souhaitiez simplement vous exprimer sur le chien de votre voisin faisant ses affaires sur votre pelouse, vous pouvez compter sur Redditors pour vous conseiller et vous remonter le moral.

En plus de tous les avantages mentionnés, Reddit me permet également de faire la plupart des choses que je peux faire sur d’autres sites de médias sociaux. Je peux publier des images comme sur Instagram, partager mes réflexions comme sur Twitter et me connecter avec des amis comme sur Facebook. Bien sûr, il existe des différences dans la façon dont ces choses fonctionnent et sont réalisées, mais elles peuvent être faites.

J’admets que Facebook, Instagram, Twitter et d’autres sites de réseautage ont leurs avantages et offrent plus que Reddit dans certains domaines. Mais dans l’ensemble, Reddit est l’option supérieure dans le monde des médias sociaux, du moins dans mon livre.

C’est mon opinion, et maintenant je veux entendre la tienne ! Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, rendez-vous dans la section commentaires ci-dessous, dites-moi pourquoi je me trompe, et peut-être pourrez-vous me faire changer d’avis. Je ferai de mon mieux pour répondre à autant de commentaires que possible afin que nous puissions commencer une conversation appropriée. Partagez également votre opinion si vous êtes d’accord avec mon point de vue – j’aimerais voir combien de personnes sont de mon côté.