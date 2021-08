Reddit fonctionne maintenant ? Voici quelques correctifs à essayer

Mise à jour : 17 août 2021, 13 h 00, heure de l’Est – Downdetector.com rapporte que Reddit est en panne pour de nombreux utilisateurs. Selon la page Redditstatus.com, le site rencontre un problème avec sa « couche de mise en cache qui prend en charge les flux ». Nous mettrons à jour cet article avec plus d’informations au fur et à mesure que nous les aurons.

Si vous essayez de voter ou de mesurer quelque chose avec une banane, vous pourriez être déçu de découvrir que Reddit ne fonctionne pas. C’est quelque chose qui arrive rarement, donc cela peut être un choc. Une panne en est souvent la cause, mais cela peut aussi être un problème avec l’application sur votre téléphone. Voici un guide rapide sur la façon de résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec Reddit.

Down Detector est un bon outil à utiliser. Vous pouvez rechercher Reddit sur le site ou accéder directement à sa page Reddit. Vous verrez un avis indiquant « problèmes possibles chez Reddit » ou « problèmes chez Reddit » si le problème est répandu. Vous pouvez également signaler des problèmes.

Reddit vous tient également informé de l’état du site. Rendez-vous sur Reddit Status pour voir des informations sur tout ce qui permet de le maintenir opérationnel. Vous pouvez également appuyer sur le bouton « s’abonner aux mises à jour » dans le coin supérieur droit pour être averti en cas de problème.

2. Vérifiez votre connexion Internet

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Si l’application ou le site Web Reddit ne se charge pas, assurez-vous qu’il n’y a pas de problème avec votre connexion Internet. Vous pouvez rencontrer des problèmes avec votre connexion Wi-Fi domestique ou votre forfait de données mobiles. Vous pouvez vérifier si la connexion est le problème en ouvrant simplement un autre site sur votre PC ou le navigateur de votre téléphone. Si rien ne se charge, votre Internet est en panne.

Sur votre téléphone, accédez au menu déroulant Paramètres rapides et désactivez et activez la connexion de données. Assurez-vous que vous êtes dans une zone avec un bon signal réseau. Si la connexion de données est toujours en panne, vous devrez contacter votre opérateur réseau.

En cas de problème avec votre routeur Wi-Fi, le redémarrer fait généralement l’affaire. Si cela ne fonctionne pas, nous avons un guide de dépannage pratique que vous devriez consulter.

3. Assurez-vous qu’il n’y a pas de problèmes d’application

Si les vérificateurs d’état montrent qu’il n’y a aucun problème avec Reddit et que votre connexion Internet est bonne, vous pourriez rencontrer des problèmes d’application. Essayez de forcer la fermeture de l’application et de la redémarrer. Si cela ne fonctionne pas, la meilleure option est de désinstaller et de réinstaller l’application à partir du Google Play Store. Assurez-vous également que l’application Reddit est mise à jour vers la dernière version.

4. Redémarrez votre téléphone

Comme pour de nombreux problèmes techniques, la solution la plus simple et la plus efficace consiste peut-être à redémarrer l’appareil. La même idée fonctionne ici aussi. Redémarrez votre téléphone ou votre ordinateur portable et voyez si le problème disparaît.

5. Signalez tout problème que vous rencontrez

Si vous avez tout essayé sur la liste et que Reddit ne fonctionne toujours pas, vous pouvez signaler le bogue ou le problème directement aux développeurs. Accédez à r/bugs et mentionnez le problème auquel vous êtes confronté avec le site ou l’application téléphonique. Vous verrez également une liste de corrections de bogues, de mises à jour et de problèmes connus avec les applications mobiles dans r/redditmobile.