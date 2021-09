Reddit lance de nouvelles mises à jour pour sa plate-forme publicitaire, y compris des recommandations d’enchères

Reddit continue d’affiner ses outils publicitaires avec une nouvelle mise à jour de sa plate-forme de création d’annonces, y compris des recommandations d’enchères, une fonctionnalité d’édition améliorée et des performances système améliorées.

Tout d’abord, sur les recommandations d’enchères – maintenant, lorsque vous configurez votre campagne d’annonces Reddit, le tableau de bord affiche un prix d’enchère recommandé pour assurer une portée optimale de l’audience, en fonction des paramètres que vous avez choisis.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, maintenant, lorsque vous choisissez votre audience, le système de Reddit fournira également une enchère estimée qu’il en coûtera probablement pour obtenir les meilleurs résultats d’audience avec votre campagne.

Il est similaire aux outils d’estimation d’audience et de coûts disponibles sur d’autres plates-formes (notamment Facebook), qui fournissent des conseils supplémentaires pour vous aider à optimiser vos campagnes ou à définir des attentes plus réalistes en matière de performances, sur la base de paramètres comparatifs.

Bien sûr, les plates-formes souhaitent idéalement que vous dépensiez plus, vous devez donc toujours mener vos propres expériences également, afin de compléter ces conseils. Mais cela peut aider à améliorer les performances de vos annonces Reddit en mettant mieux en évidence cet élément.

En plus de cela, Reddit a également déployé un processus de modification en masse amélioré, qui permet aux annonceurs de mettre à jour les enchères et les budgets sur plusieurs groupes d’annonces simultanément, tout en apportant diverses améliorations au système pour maximiser l’efficacité.

« Les temps de chargement avec le tableau de bord mis à jour sont désormais 2 fois plus rapides qu’auparavant »

Comme indiqué, au cours des dernières années, Reddit s’est efforcé d’affiner ses offres commerciales et de présenter son large public engagé comme une option plus lucrative et attrayante pour la sensibilisation de la marque. Autrefois considérée comme un coin sauvage du Web, la plate-forme a nettoyé bon nombre de ses communautés les plus controversées, tout en continuant d’ajouter davantage d’outils pour atteindre les Redditors lorsqu’ils sont les plus actifs dans le flux.

Il a même mis à jour son slogan – ce qui était autrefois « la première page d’Internet » est maintenant « plongez dans n’importe quoi ».

Difficile à dire si cela aide à mieux décrire à quoi sert Reddit et augmente son attrait pour les partenaires publicitaires, mais peut-être qu’en s’éloignant davantage des anciennes associations, la plate-forme peut étendre sa poussée vers de nouveaux territoires commerciaux.