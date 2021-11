Reddit lance des outils vidéo améliorés et annonce l’arrêt de Dubsmash

Reddit a annoncé qu’il fermerait l’application séparée Dubsmash, qu’il a acquise en décembre dernier, car il cherche à fusionner les fonctionnalités créatives de Dubsmash dans Reddit lui-même et à se pencher davantage sur l’engagement vidéo.

Dubsmash, qui sera toujours disponible jusqu’en février, permet aux utilisateurs de créer des vidéos alignées avec des clips musicaux, y compris des effets et des filtres qui peuvent aider vos clips à se démarquer dans les flux d’utilisateurs.

Reddit cherche maintenant à intégrer ces outils dans la caméra Reddit, en vue de capitaliser sur l’augmentation de l’engagement vidéo dans l’application.

En effet, Reddit note que :

« À ce jour cette année (janvier 2021 à novembre 2021), le contenu vidéo a grimpé en flèche sur Reddit. Nous avons constaté une croissance de près de 70 % du nombre total d’heures de visionnage et une augmentation de plus de 30 % du nombre de visionneuses de vidéos actives quotidiennement. »

En plus de cela, Reddit dit qu’il a vu une augmentation de 50% du nombre de téléspectateurs de courtes vidéos d’un trimestre à l’autre via sa nouvelle option de flux vidéo de type TikTok.

Compte tenu des tendances de consommation de contenu plus larges, il n’est pas surprenant de voir la vidéo augmenter également sur Reddit, et maintenant, avec la fusion de Dubsmash, Redditors disposera d’un nouvel ensemble d’outils de création et de montage vidéo à utiliser dans l’application.

La caméra Reddit mise à jour fournira des options de vitesse d’enregistrement, des minuteries vidéo, la capacité de télécharger des clips en mode paysage et portrait, ainsi que de nouvelles options de découpage.

Reddit ajoute également ses premiers objectifs AR, avec des effets « Bread Cat » et « Snoo ».

Les utilisateurs pourront également ajouter des autocollants, utiliser des outils de dessin et ajouter des voix off à leurs clips, élargissant ainsi les options créatives pour les vidéos Reddit.

Ce qui pourrait aider à améliorer davantage l’engagement vidéo dans l’application et à mieux l’aligner sur les dernières tendances – une étape importante alors que les utilisateurs continuent de graviter vers un engagement vidéo amélioré.

Et bien que les options AR de Reddit soient relativement basiques à ce stade, il peut être tout aussi pertinent que la plate-forme suive simplement l’évolution du paysage AR, qui devrait devenir une considération beaucoup plus importante une fois que des lunettes AR entièrement fonctionnelles seront disponibles dans le les deux prochaines années.

Cela s’alignera également sur le changement croissant du métaverse, fusionnant nos mondes physique et numérique.

Personne ne sait exactement comment cela fonctionnera pour l’instant, mais la RA semble devoir jouer un rôle clé, et l’introduction de ses propres fonctionnalités de RA garantira que Reddit reste connecté à mesure que cet élément évolue.

Mais pour les utilisateurs de Dubsmash, le temps sera bientôt écoulé. L’application, à un moment donné, facilitait plus d’un milliard de visionnages de vidéos par mois et a été particulièrement populaire parmi les communautés sous-représentées.

Désormais, ils devront plutôt passer à Reddit ou trouver une autre application plus adaptée à leurs intérêts.

Mais cette perte est le gain de Reddit, car il améliore ses outils vidéo pour faciliter la croissance dans ce domaine.

Les utilisateurs de Reddit peuvent accéder aux nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo sur iOS et Android à partir d’aujourd’hui.