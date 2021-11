Reddit lance le tout premier partenariat Avatar, un nouveau type de promotion dans l’application

Reddit expérimente un nouveau type de promotion au sein de l’application, avec un partenariat unique en son genre sur des avatars de plateformes créatives, pour célébrer le lancement de la nouvelle série Netflix basée sur la franchise League of Legends.

Comme expliqué par Reddit :

«Aujourd’hui, nous lançons le tout premier partenariat d’avatar de Reddit, en collaboration avec Riot Games. Les avatars des personnages sont sur le thème de la nouvelle série animée de League of Legends, Arcane, qui fera ses débuts sur Netflix le 6 novembre. Les deux premières créations d’avatars de League of Legends – Vi et Jinx – sont désormais disponibles dans le monde entier pour les redditors, avec plus de créations de personnages à venir chaque semaine, au fur et à mesure qu’ils apparaissent dans l’émission.

Ce qui est un lien intéressant, avec le lancement de nouveaux avatars dans l’ensemble programmés pour leur apparition dans la série. Cela pourrait aider à améliorer l’engagement actif et à créer un battage médiatique autour du programme, avec de nouvelles représentations de personnages apparaissant au cours des prochaines semaines, contribuant ainsi à susciter l’intérêt des utilisateurs.

League of Legends est extrêmement populaire, avec plus de 115 millions de personnes, en moyenne, jouant au jeu en ligne chaque mois. Sur Reddit, plus de 5,4 millions de personnes sont membres du subreddit le plus populaire de League of Legends, il est donc logique d’essayer le nouveau type de campagne sur Reddit en particulier, dans le but de créer un battage médiatique autour du nouveau programme Netflix.

« Pour voir les nouvelles créations d’avatars de League of Legends aujourd’hui, consultez votre profil Reddit (via le menu déroulant du tiroir latéral) et consultez-les dans le générateur d’avatars ! Comme pour toutes nos fonctionnalités, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les communautés Reddit pour améliorer les avatars et faire des mises à jour. »

La campagne pourrait également ouvrir les portes à toutes les nouvelles options de campagne Reddit, avec des utilisateurs capables de s’engager avec différents programmes et lancements via des fonctionnalités d’avatar Reddit personnalisées. Les avatars des médias sociaux sont de plus en plus ciblés à l’heure actuelle, au milieu de la montée des NFT, et à mesure que l’identité numérique devient un élément plus critique, dans le cadre de l’évolution du métaverse, nous pourrions voir plus d’initiatives de Reddit qui se concentrent sur les ajouts d’avatars personnalisés, alignés sur les promotions payantes. dans l’application.

Ce n’est pas encore là, mais cela pourrait être une considération future, selon le déroulement de cette collaboration initiale.

Vous pouvez en savoir plus sur la campagne League of Legends de Reddit ici.