Reddit lance son nouveau concurrent du clubhouse audio en direct “ Talk ”

Suite à l’annonce de Facebook plus tôt ce matin, Reddit a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle plateforme audio en direct qui sera intégrée au réseau social. Nommée «Reddit Talk», la fonctionnalité fonctionnera de la même manière que Clubhouse, permettant des conversations en temps réel entre les utilisateurs via audio.

Reddit Talk fonctionne essentiellement comme Clubhouse, mais sera intégré aux subreddits du réseau social. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les subreddits sont comme des forums individuels sur un sujet spécifique trouvé dans Reddit. Lorsqu’ils entrent dans une salle en direct, les utilisateurs peuvent demander à parler ou y rester en tant qu’auditeur – ce qui n’est pas très différent de ce que font les autres plates-formes.

Comme mentionné par TechCrunch, seuls les modérateurs de sous-redits peuvent démarrer une salle audio et inviter les gens à parler, bien que tout le monde puisse se joindre à la conversation. Les modérateurs peuvent également désactiver les participants et supprimer les haut-parleurs pendant le chat, ainsi que bannir définitivement les utilisateurs de la salle audio.

Les utilisateurs trouveront des réactions rapides avec les propres emoji de Reddit et plus encore. Reddit s’attend à ce que la nouvelle fonctionnalité soit principalement utilisée pour les fils Ask Me Anything et les commentaires en temps réel sur des événements spéciaux tels que les matchs sportifs et les émissions de télévision.

Alors que Clubhouse a du mal à trouver des investisseurs, d’autres sociétés telles que Twitter, Facebook, LinkedIn et même Spotify ont déjà annoncé leurs propres plates-formes audio en direct. Le concurrent le plus notable de Clubhouse à ce jour est Twitter Spaces, qui est disponible pour un nombre important d’utilisateurs depuis quelques semaines maintenant.

Reddit Talk sera disponible sur l’application officielle du réseau social pour iOS et Android. Selon Reddit, la fonctionnalité arrive pour la première fois en tant que version bêta restreinte – mais les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire à une liste d’attente pour y accéder avant de devenir publique.

