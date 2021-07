Reddit lance un nouveau guide de vacances pour aider à la planification de campagne

À moins de 150 jours de Noël, Reddit a lancé aujourd’hui un nouveau mini-site Holiday Hub, qui fournit une gamme d’informations sur les principales tendances d’utilisation de la plate-forme, afin d’aider les spécialistes du marketing à comprendre les derniers changements et à créer des campagnes de vacances plus efficaces.

Comme expliqué par Reddit :

« Les achats de vacances commencent par la recherche Reddit. Les gens viennent sur Reddit à la recherche de conseils sur les cadeaux à acheter, les traditions à commencer, les recettes à cuisiner, etc. Ils se tournent vers des communautés de confiance à chaque étape du processus – de la découverte à la réflexion et à l’action. “

Cela peut ne pas sembler aussi évident qu’un canal de recherche sur les consommateurs que d’autres plates-formes, mais les communautés très engagées de Reddit sont l’endroit où de nombreuses personnes se tournent maintenant pour obtenir des conseils et des informations fiables, et grâce aux outils publicitaires évolutifs de la plate-forme, cela peut valoir la peine d’être pris en compte dans votre planification.

Le guide de vacances de Reddit donne un aperçu supplémentaire de cet élément, y compris l’influence croissante de la plate-forme sur le chemin de l’achat.

Ces résultats proviennent d’une étude récente des utilisateurs de Reddit, qui a également révélé que 64% des Redditors disent que l’application les aide à évaluer quels produits et marques sont les meilleurs pour leurs achats de cadeaux de vacances.

Encore une fois, ce n’est peut-être pas la première plate-forme qui vient à l’esprit pour les promotions, mais les communautés Reddit sont très fiables et jouent un rôle crucial dans le processus interactif de ses 52 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

Le guide examine également les principales tendances d’utilisation et les notes pendant les vacances :

Et comment planifier vos campagnes en fonction des changements clés :

Reddit a également fourni une gamme d’études de cas et de conseils, ainsi qu’un aperçu des points clés pour votre approche marketing.

Ce ne sera pas pour toutes les marques – toutes les entreprises n’ont pas besoin de devenir actives dans chaque subreddit potentiellement pertinent et de commencer à apprendre à utiliser les mèmes pour une résonance publicitaire plus efficace dans les flux d’utilisateurs. Mais il existe des opportunités là-bas, et au moins, il vaut probablement la peine de rechercher des activités connexes dans l’application et de déterminer si cela pourrait être une bonne option pour aider à renforcer votre message et à vous connecter avec ces publics.

Il y a beaucoup plus d’informations sur le site Reddits Holiday Hub, que vous pouvez consulter ici.