Afin de permettre à davantage de personnes de faire partie de son prochain programme de récompenses cryptographiques, Reddit a lancé une nouvelle fonctionnalité de « liste d’attente ». La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de manifester leur intérêt pour l’initiative de récompenses cryptographiques basée sur Ethereum de Reddit nommée « Points de communauté ». Le programme de cryptographie donne des jetons cryptographiques basés sur Ethereum en échange du nombre de votes positifs que les utilisateurs ont gagnés sur leurs publications, ce qui leur donne des « points de karma ».

Le programme de points communautaires a été introduit par la plate-forme de réseautage social en décembre 2019 dans le cadre duquel des récompenses symboliques nommées «Donuts» ont été lancées dans les sous-titres r/Ethtrader. Le même programme est maintenant rendu accessible en tant que fonctionnalité d’inscription pour les sous-titres sur la plate-forme. Dans le cadre de la nouvelle initiative, les utilisateurs pourront également exercer l’option de gagner des points de communauté en contribuant à un sous-site avec un contenu unique et perspicace qui pourrait aider à augmenter le nombre de votes positifs. Une autre façon d’obtenir des jetons de crypto-monnaie basés sur Ethereum consiste à se porter volontaire pour modérer la communauté, selon divers articles de presse.

Conformément à l’annonce de l’entreprise, les utilisateurs et les modérateurs peuvent sélectionner la fonction « Liste d’attente » avant que l’entreprise ne lance sa fonction de liste d’attente du programme de points communautaires et ne soit mise en ligne. La fonctionnalité de liste d’attente est actuellement testée en mode bêta. La société a également exhorté ses utilisateurs bêta à rester prudents en vendant, en échangeant et en échangeant ces jetons cryptographiques contre des devises physiques, car cela viole les règles du site Web. La société a ajouté qu’une fois le système de récompense lancé pour les utilisateurs communs, les jetons basés sur Ethereum pourront être échangés, détenus ou échangés sur les plateformes de trading crypto.

