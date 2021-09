Reddit lance une nouvelle campagne publicitaire au Royaume-Uni et fournit de nouvelles données sur l’utilisation au Royaume-Uni

Reddit cherche à maximiser son utilisation au Royaume-Uni avec le lancement d’une nouvelle campagne publicitaire, tout en révélant également de nouvelles informations sur les tendances d’utilisation au Royaume-Uni, fournissant plus de contexte sur l’endroit où l’application connaît sa plus forte croissance.

Comme expliqué par Reddit :

« Cela fait 12 mois que Reddit a officiellement ouvert ses portes au Royaume-Uni, et nous avons de nombreuses raisons d’être fiers de nos réalisations en si peu de temps. De la constitution de notre équipe sur le terrain et de l’élargissement de notre base d’utilisateurs locaux à la croissance significative de nos annonceurs actifs, nous avons solidifié une présence significative dans le pays et ne faisons que commencer.

Comme indiqué, Reddit a ouvert son bureau au Royaume-Uni en septembre de l’année dernière, dans le cadre de sa campagne plus large visant à maximiser les ventes de publicités sur davantage de marchés. Reddit a depuis ouvert des bureaux en Australie et au Canada, ce qui lui confère une présence locale plus large, car il cherche à promouvoir ses diverses offres publicitaires auprès d’un plus large éventail de partenaires publicitaires potentiels.

Et le Royaume-Uni en est un élément clé, car comme le note Reddit, la région abrite sa deuxième plus grande base d’utilisateurs et croît actuellement à un taux de 48% d’une année sur l’autre.

« Les utilisateurs de Reddit au Royaume-Uni passent en moyenne 31 minutes sur la plate-forme chaque jour, et comme la plupart de nos utilisateurs dans le monde, notre public britannique apporte chaque jour une grande variété de passions et d’intérêts à la plate-forme. Les communautés spécifiques à chaque pays ont connu la croissance la plus rapide du nombre de membres depuis notre lancement, avec r/askuk augmentant de +97 % et r/casualuk augmentant de +36 % pour atteindre 861 000 membres.

Reddit note également que les communautés basées sur des émissions de télé-réalité ont également augmenté parmi son public britannique, tandis que les jeux vidéo, les conseils de vie, les actualités et les voyages sont également populaires parmi les utilisateurs britanniques de Reddit.

Afin de maximiser son potentiel croissant dans la région, Reddit lance sa toute première campagne de marketing local, avec sa campagne “Peut-être ensemble, nous allons” désormais active dans tout Londres, apparaissant dans les stations de métro, les centres commerciaux et dans les rues de plusieurs quartiers.

Reddit lancera également la campagne sur les canaux numériques et la vidéo OTT, aidant à mieux faire connaître les conversations en cours qui se déroulent dans l’application.

C’est encore loin des plus gros acteurs en termes d’utilisation, mais Reddit est en hausse, et avec sa volonté de supprimer certains de ses éléments les plus controversés et d’améliorer ses politiques de modération, il s’efforce également de mieux se présenter comme une considération plus précieuse pour marques, facilitant l’exposition à des publics de niche, engagés, qui, s’ils sont bien utilisés, peuvent générer une forte réponse.

Sur ce front, Reddit a également récemment ajouté une nouvelle option de placement d’annonces, permettant aux marques de positionner leurs messages dans la section commentaires des publications. Et bien que les utilisateurs puissent mettre un certain temps à s’adapter, les chaînes de commentaires sont celles où Reddit voit le plus d’engagement, ce qui pourrait en faire une précieuse opportunité de notoriété de la marque.

Et les chiffres ne mentent pas : une croissance de 48 % d’une année sur l’autre ne peut être négligée. Ce ne sera pas pour toutes les entreprises, mais il est clair que Reddit se développe dans davantage de régions, ce qui pourrait offrir de nouvelles opportunités et mériter d’être expérimenté pendant les vacances et dans votre planification 2022.