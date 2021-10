Reddit partage des informations sur les tendances à la hausse dans le nouveau rapport « Reddit Radar »

Reddit cherche à fournir plus d’informations sur les principales tendances du contenu qu’il voit sur sa plate-forme via un nouveau rapport « Reddit Radar » de 20 pages, qui intègre les données des plus de 100 000 communautés de l’application et met en évidence les principaux changements d’intérêt qui pourraient valoir plus. attention.

Comme expliqué par Reddit :

« Reddit est un radar culturel, et Reddit Radar est votre navigation à travers tout ça. Nous nous efforçons de découvrir les tendances dans les conversations au sein des communautés Reddit afin de détecter les premiers signaux de changements de culture plus importants. Dans Reddit Radar, nous partageons des moyens stratégiques pour votre marque d’exploiter les tendances sur Reddit et dans le monde en général.

L’approche est similaire aux rapports réguliers de Facebook IQ Insights sur les sujets tendances, qui prennent en compte une gamme de signaux pour déterminer les sujets qui sont non seulement à la hausse, mais qui semblent également prêts à gagner du terrain, en raison de la propagation des discussions, diversité des voix, etc.

Dans la première édition de son rapport sur les tendances, Reddit identifie quatre tendances clés inspirées par une pandémie qui, selon lui, deviendront des changements culturels plus intégrés :

Gestion mentale – Les deux tiers des Américains disent avoir développé au moins une habitude saine pendant la pandémie qu’ils prévoient de poursuivre, et l’aperçu de Reddit examine spécifiquement la discussion croissante autour de la méditation et des passe-temps, comme le tricot, que les gens ont adoptés comme une forme de stress soulagement.

La vie romancée – Le changement de la FMH a incité de nombreuses personnes à reconsidérer leur mode de vie et leur mode de vie, ce qui a suscité un intérêt croissant pour des choses comme le jardinage et le «nomadisme», avec plus de liberté de voyager pendant qu’ils travaillent.



Résidences revitalisées – Semblable à la tendance précédente, plus de temps passé à la maison a également conduit un plus grand nombre de personnes à réévaluer la configuration de leur maison et à réfléchir à la manière dont elles peuvent améliorer leurs conditions de vie, avec des communautés comme r/menuiserie et r/homeimprovement qui gagnent du terrain parmi les bricoleurs.

Consommation consciente – Et enfin, les gens sont aussi de plus en plus conscients de leur impact environnemental, avec des tendances clés liées à des modes de consommation et de transport plus réfléchis

Chaque aperçu des tendances comprend des informations sur les discussions connexes que Reddit voit :

Ainsi que des considérations de marque :

Et une liste des principaux sous-titres à noter pour la discussion :

Il y a quelques conseils précieux ici, et même si vous n’utilisez pas Reddit, et ne voyez aucun avantage pour votre marque dans le marketing Reddit, les données sont probablement indicatives de tendances plus larges qui peuvent concerner votre marque et/ou vos offres, et pourrait vous aider à mieux vous guider dans votre réflexion stratégique,

Bien que Reddit ne connaisse peut-être pas les mêmes niveaux d’utilisation que certains des autres grands réseaux (contenant désormais 52 millions d’utilisateurs actifs par jour), la plate-forme est très influente, et avec de plus en plus de personnes venant sur la plate-forme pour obtenir des informations et des mises à jour au fil du temps, elle peut être une source précieuse d’informations et de discussions réfléchies sur un large éventail de sujets.

Mais encore une fois, même si vous n’utilisez pas Reddit, le rapport pourrait être utile, et cela pourrait vous conduire à des communautés et à des discussions dont vous ignoriez l’existence pour vous aider dans vos efforts de recherche d’audience.

Vous pouvez télécharger le premier rapport « Reddit Radar » de Reddit ici.