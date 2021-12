Reddit pour iOS ajoute cinq nouvelles fonctionnalités en temps réel

Reddit déploie une grande mise à jour pour ses applications iOS et Android, ainsi que sa version de bureau. La société apporte cinq nouvelles fonctionnalités en temps réel : des animations de vote, des animations de comptage de commentaires, des indicateurs de saisie, des indicateurs de lecture et un nouvel indicateur de commentaire.

Selon la plate-forme, ces fonctionnalités visent à accroître l’engagement sur Reddit.

Ils répondent à notre question « si d’autres Redditors savent que d’autres Redditors regardent le même contenu, les utilisateurs seront-ils plus susceptibles de contribuer ? » La réponse : oui. Cela crée une meilleure expérience utilisateur et fait de Reddit une plate-forme qui s’engage avec des médias riches et des capacités en temps réel.

Voici comment fonctionnent toutes les nouvelles fonctionnalités de Reddit :

Animation du nombre de votes et de commentaires – Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs verront des animations dynamiques à mesure que le nombre de votes augmentera ou diminuera en temps réel. Dans la même veine, à mesure que de nouveaux commentaires sont publiés sur le contenu, le numéro de commentaire sur la publication et dans le flux recevra le même traitement.

Indicateurs de saisie – Lorsque les Redditors cherchent à commenter une publication, les utilisateurs pourront voir combien d’autres Redditors tapent activement via un nombre d’avatars anonymes affiché dans la fenêtre de commentaire. Les noms d’utilisateur de ceux qui tapent ne seront pas affichés. Selon la plateforme, l’objectif est de faire en sorte que les Redditors interagissent plus souvent avec le contenu.

Indicateurs de lecture – Affiche les Redditors lorsque deux personnes ou plus lisent un message à un moment donné en affichant des avatars anonymes regroupés dans une pilule en haut de la section des commentaires, ainsi que dans le fil en bas de l’unité de publication. Les noms d’utilisateur ne seront pas affichés.

Nouvelle pilule de commentaire -Affiche les Redditors lorsque de nouveaux commentaires sont publiés lorsqu’ils font défiler une publication.

Ces nouvelles fonctionnalités sont déployées aujourd’hui sur Reddit sur ordinateur de bureau, iOS et Android, afin que les Redditors puissent consulter leurs subreddits préférés, leurs flux d’accueil et interagir avec les communautés. La plate-forme a annoncé que les animations de nombre de votes et de commentaires sont facultatives pour les Redditors et peuvent être désactivées dans les paramètres d’animation de l’utilisateur.

Aimez-vous les nouvelles fonctionnalités de Reddit ? Quel est votre favori? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

