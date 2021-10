Reddit pourrait lancer sa propre plateforme NFT | Invezz

Les jetons non fongibles (NFT) continuant à gagner en popularité, de nombreuses entreprises ont commencé à rejoindre la tendance et ont lancé leurs propres NFT ou même créé leurs propres plateformes NFT. Maintenant, beaucoup pensent que Reddit pourrait être l’un d’entre eux, alors que l’entreprise a commencé à embaucher des travailleurs pour prendre en charge la conception, la construction et la maintenance de sa propre plate-forme NFT.

Le poste qui a poussé la communauté crypto à spéculer sur la création par Reddit d’une plate-forme NFT se trouve sur Greenhouse, où Reddit semble rechercher un ingénieur backend senior pour créer une plate-forme destinée à être utilisée par des millions d’utilisateurs.

La plate-forme devrait permettre aux gens de créer, acheter, vendre et utiliser des produits numériques pris en charge par NFT. Reddit demande également à tous les candidats potentiels d’avoir au moins cinq ans d’expérience en développement backend, mais également la capacité de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes distribués complexes qui fonctionneraient sous une charge importante.

Reddit se penche sur l’espace crypto

L’offre d’emploi ajoute que l’entreprise a noté que les NFT ont un pouvoir incroyable pour créer un sentiment de communauté – le sentiment de participation et d’appartenance. Cela explique l’intérêt de Reddit pour le secteur, car chaque nouveau projet NFT apporte une nouvelle tranche d’une communauté dynamique de propriétaires. Les gens vont non seulement aux NFT pour les posséder, mais aussi pour soutenir leurs créateurs et obtenir un accès exclusif à leurs produits, établir une connexion plus étroite avec le créateur, et plus encore.

De plus, Reddit a déjà une longue histoire avec les crypto-monnaies, étant l’une des plus grandes plates-formes que la communauté crypto utilise pour se rencontrer, spéculer, discuter, etc. En fait, la plate-forme Reddit a été principalement utilisée pour pomper DOGE plus tôt cette année, lorsque la pièce a atteint un nouvel ATH à 0,7 $.

Reddit propose également des points de communauté, qui sont des jetons similaires aux monnaies numériques sous la forme de briques et de lunes.

