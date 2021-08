Dans un geste quelque peu surprenant, Reddit refuse de censurer la « désinformation » sur COVID-19, promettant plutôt de permettre « le débat, la dissidence et la protestation ».

Reddit va à l’encontre des tendances récentes des plateformes de médias sociaux qui censurent les allégations de désinformation sur COVID-19 et le vaccin. La plate-forme de discussion en ligne dit qu’elle pense que la dissidence est une grande partie de Reddit et “le fondement de la démocratie”.

“Nous apprécions que tout le monde n’est pas d’accord avec l’approche actuelle pour nous faire traverser la pandémie, et certains se méfient toujours des vaccinations”, lit-on dans un communiqué publié par le PDG de Reddit, Steve Huffman. « La dissidence fait partie de Reddit et le fondement de la démocratie. Reddit est un lieu de discussion et de débat ouverts et authentiques. Cela inclut les conversations qui remettent en question ou sont en désaccord avec le consensus populaire. Cela inclut les conversations qui critiquent ceux qui ne sont pas d’accord avec l’opinion de la majorité. Cela inclut les manifestations qui critiquent ou s’opposent à nos décisions sur les communautés à bannir de la plate-forme. »

“En ce qui concerne COVID-19 en particulier, ce que nous savons et quelles sont les meilleures pratiques actuelles de sources faisant autorité, comme le CDC, évoluent en permanence avec de nouveaux apprentissages”, poursuit le communiqué. « Compte tenu de l’état rapide du changement, nous pensons qu’il est préférable de permettre aux communautés de s’engager dans le débat et la dissidence, et pour nous de nous lier au CDC le cas échéant. Bien que nous pensons que le CDC est la meilleure et la plus à jour source d’informations concernant COVID-19, être en désaccord avec eux n’est pas contraire à nos politiques. »

La nouvelle intervient après que Facebook a annoncé qu’il censurerait la soi-disant désinformation après que la pression de l’administration Biden se soit accrue. La Maison Blanche a précédemment reproché à Facebook d’avoir permis à la désinformation de se répandre sur la plate-forme.

“Il y a environ 12 personnes qui produisent 65% de désinformation anti-vaccin sur les plateformes de médias sociaux”, a déclaré à l’époque l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

“Au milieu d’une pandémie, être honnête et transparent sur le travail qui doit être fait pour protéger la santé publique est absolument vital, mais Facebook refuse toujours d’être franc sur la quantité de désinformation qui circule – et est activement promue – sur leur plate-forme “, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche à CNN Business.

“Il appartient à chacun de bien faire les choses afin que nous puissions nous assurer que le peuple américain obtient des informations précises pour protéger sa santé et celle de ses proches – c’est pourquoi l’administration continuera à pousser les dirigeants, les médias et les principales sources d’information comme Facebook pour répondre à ces attentes de base », a poursuivi le porte-parole.

