Reddit révèle les meilleurs messages, sessions AMA, diffusions en direct et plus en 2021

Reddit a révélé ses publications, diffusions en direct et sessions AMA les plus performantes de 2021, tout en partageant également de nouvelles données sur la croissance globale de l’engagement dans l’application, alors qu’elle continue d’étendre son potentiel de portée et de développer son offre publicitaire. .

Tout d’abord, sur la croissance globale – à l’heure actuelle, Reddit sert quelque 52 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, qui sont actifs dans plus de 100 000 communautés subreddit. Ces communautés peuvent être très spécialisées, et avec sa base d’utilisateurs très engagée, Reddit peut être un puissant connecteur pour certaines des personnes les plus passionnées et les plus intéressées du Web.

En effet, en termes d’engagement direct, Reddit rapporte que pour l’année complète :

Le nombre total de messages a augmenté de 19 % à 366 millions Le nombre total de commentaires a augmenté de 12 % à 2,3 milliards Le nombre total de votes positifs a augmenté de 1 % à 46 milliards

Parfois, les points de données de Reddit à cet égard sont un peu incertains, la plate-forme choisissant des moments et des mesures spécifiques à mettre en évidence, par opposition à une perspective plus large et plus comparative.

Par exemple, dans son examen des performances de 2019, Reddit a indiqué qu’il servait 430 millions d’utilisateurs actifs par mois, puis dans son examen de 2020, il a changé d’orientation, signalant 52 millions d’actifs quotidiens. Ces deux chiffres ne sont pas comparables, ce qui rend difficile d’avoir une idée claire de la croissance réelle de l’utilisation de la plate-forme.

Les données ici fournissent une comparaison plus directe d’une année sur l’autre pour l’engagement, ce qui est un peu plus clair. Et bien que les statistiques de croissance ne soient pas énormes, les chiffres d’engagement de Reddit ont également été affectés par son élimination de subreddit au milieu de l’année dernière, qui a finalement conduit à l’effacement de milliers de communautés de la plate-forme.

Dans cet esprit, la croissance de Reddit est assez solide et, comme indiqué, la plate-forme peut offrir une portée précieuse à des communautés très engagées et ciblées, ce qui pourrait être très précieux pour la ou les bonnes marques et campagnes.

En termes de contenu, les publications Reddit qui ont le plus gagné en popularité tout au long de 2021 étaient, sans surprise, celles du désormais tristement célèbre r/wallstreetbets, qui a mené une guerre contre la manipulation boursière.

Comme vous l’avez probablement lu, une campagne organisée via r/wallstreetbets a vu des investisseurs acheter des actions de Game Stop dans le cadre d’un effort visant à punir les fonds spéculatifs qui cherchaient à vendre l’action à découvert. Cette poussée est toujours en cours, et elle a attiré une énorme attention, à la fois des Redditors et de ceux en dehors de l’application, ce qui a vu le subreddit gagner une attention et un intérêt majeurs, même de la part des régulateurs financiers et des autorités, et a poussé ces messages au sommet de l’engagement liste.

En ce qui concerne les sessions AMA toujours populaires de Reddit, cette conversation avec un plongeur de homard qui a survécu à l’ingestion par une baleine a été l’AMA la plus votée de l’année :

Une discussion avec Bill Gates a été la prochaine AMA la plus populaire, où Gates a été confronté à de nombreuses questions intéressantes.

Reddit a également cherché à faire une plus grande impulsion sur la vidéo, car il semble s’aligner sur les tendances plus larges de l’industrie, et dans le cadre de cela, il a donné plus de présence à ses diffusions en direct RPAN, qui se sont avérées être un élément engageant pour de nombreux utilisateurs.

Les émissions RPAN les plus populaires de l’année étaient une vue en direct d’une ruche en action et d’un canard en train de couver des œufs.

Il y a certainement quelque chose d’apaisant dans les ruches, ça vaut le coup d’oeil si vous avez un peu de temps libre, et vous voulez juste laisser votre esprit fonctionner en automatique.

En termes de sujets généraux, Reddit dit que la crypto-monnaie, les jeux, les sports, les mariages et la santé et la forme physique étaient les cinq sujets les plus vus de l’année.

C’est un mélange intéressant, qui souligne une fois de plus la diversité du contenu sur la plate-forme, et pourrait également mettre en évidence de nouvelles opportunités pour les marques et les spécialistes du marketing qui pourraient chercher à exploiter ces éléments et intérêts de niche.

Sur ce front, comme indiqué, Reddit a continué à étendre ses opérations commerciales, en ouvrant de nouveaux bureaux au Canada, en Australie et en Allemagne, tandis que la suppression de contenu controversée mentionnée ci-dessus a également contribué à faire de l’application un espace plus convivial pour la marque, même s’il semble avoir eu un impact sur l’utilisation globale.

Ce qui est vraiment la question principale non couverte dans les statistiques de Reddit. Sur la page de presse Reddit en ce moment, il est dit que Reddit compte 52 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, et il y note que ce chiffre a été mis à jour pour la dernière fois en janvier 2021.

Cela pourrait signifier que nous verrons une mise à jour le mois prochain, qui serait une mesure plus pertinente de la croissance globale, à travers les statistiques d’engagement et les sujets notés pourraient aider à fournir plus de perspective sur des éléments spécifiques qui peuvent vous aider à décider si la plate-forme pourrait être la bonne. pour votre programme de sensibilisation.

Vous pouvez consulter l’année complète de Reddit en revue ici.