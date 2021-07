Ethereum (ETH)

Reddit s’appuie sur Ethereum Scaling Solution Arbitrum

Reddit a annoncé qu’il mettait à l’échelle les points de communauté avec la solution de mise à l’échelle Ethereum Arbitrum. Le réseau de médias sociaux a déclaré avoir déployé jeudi un nouveau rollup Layer-2 utilisant la technologie Arbitrum.

Avant de migrer vers le réseau principal Ethereum, Reddit teste le réseau de mise à l’échelle au-dessus de Rinkeby.

L’année dernière, Reddit a lancé Community Points, des jetons sur le deuxième plus grand réseau pour donner la propriété et le contrôle aux utilisateurs. Ensuite, grâce à un Scaling Bake-Off, ils ont travaillé avec la communauté crypto pour trouver comment amener ces jetons sur le réseau principal Ethereum. L’arbitrage a noté,

“Le Bake-off a été une étape importante pour l’écosystème dans son ensemble en amenant le Web traditionnel à l’écosystème Ethereum.”

Et après la recherche et l’examen de plusieurs projets, Reddit a choisi les cumuls optimistes d’Arbitrum comme la technologie de mise à l’échelle la plus prometteuse pour eux en raison de sa décentralisation, de sa convivialité pour les développeurs et de sa large prise en charge de l’écosystème.

Depuis lors, Reddit « travaille en étroite collaboration » avec Offchain Labs, l’équipe derrière Arbitrum.

Bien qu’il s’agisse d’une étape importante, il reste beaucoup à faire car ils recherchent des ingénieurs pour construire un «Internet plus décentralisé» à l’échelle de Reddit.

L’objectif de Reddit est de « franchir le gouffre pour l’adoption généralisée en amenant des millions d’utilisateurs à la blockchain », a-t-il déclaré. Quant à Arbitrum, il vise à amener la prochaine vague d’utilisateurs sur Ethereum et à faire évoluer les communautés.

