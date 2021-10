Reddit se prépare peut-être à entrer dans le monde des NFT

L’intérêt pour le monde des NFT a connu une augmentation significative et, signe de cela, de plus en plus d’entreprises décident d’entrer sur ce marché. Le dernier en date est Reddit, qui pourrait fonctionner sur sa propre plate-forme NFT.

Reddit pourrait lancer sa propre plateforme NFT

Cette semaine, la recherche par Reddit d’un ingénieur backend senior a été publiée pour une plate-forme responsable de « des millions d’utilisateurs créant, achetant, vendant et utilisant des produits numériques pris en charge par NFT… », indique le communiqué.

Par conséquent, l’annonce souligne qu’au moins cinq ans d’expérience en développement backend sont requis pour le poste.

« Nous recherchons des ingénieurs et des leaders solides pour nous aider à constituer l’équipe, à définir sa stratégie et à construire pour l’avenir. Si vous nous le demandez, le mouvement NFT vient de commencer, alors rejoignez notre équipe pour commencer », indique l’annonce.

De même, ils établissent que certaines des responsabilités du poste incluent la conception, la construction et la livraison de services backend.

« Au fil du temps, nous pensons que cela ne fera que croître, et les NFT joueront un rôle central dans la façon dont les fans soutiennent leurs créateurs et communautés préférés », a déclaré le communiqué de Reddit. De cette façon, avec ce Reddit s’assure qu’il est prêt à parier sur l’avenir de cette technologie qui révolutionne le monde.

Un marché en plein essor

Ainsi, l’initiative Reddit intervient à un moment où la popularité croissante des NFT a incité une grande variété d’entreprises à lancer différentes initiatives.

En fait, récemment Coinbase, l’échange cryptographique américain, a annoncé qu’il lancerait son propre marché NFT ; des nouvelles très réceptives à la communauté crypto.

De plus, étant donné que Reddit attire actuellement environ 430 millions de visiteurs mensuels, un marché NFT pour la plate-forme peut être très attrayant.

Cependant, pour le moment, aucune déclaration officielle n’a été publiée par Reddit. Par conséquent, on ne sait pas quand cette plate-forme NFT pourrait arriver.

