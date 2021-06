Reddit Short-Squeeze Stocks: Comment distinguer les offres des ratés

Mercredi dernier, CNBC a découvert un fait que les investisseurs de Moonshot connaissent depuis des années : les compressions courtes des mèmes ne durent pas éternellement.

« Les durées variaient et certaines ont connu une volatilité importante avant même de finalement cratériser. »

Eh bien, vous ne dites pas…

Mais l’étude a omis de mentionner une chose. Quelques courtes pressions augmentent à nouveau. GameStop (NYSE :GME) a cassé 300 $ la semaine dernière alors que AMC (NYSE :AMC) a presque quadruplé son sommet de janvier pour atteindre 72 $.

Pourquoi ces entreprises ont-elles rebondi alors que des entreprises comme Cadran solaire (NASDAQ :SNDL) et Tilray (NASDAQ :TLRY) n’est-ce pas ?

Les étrangers pourraient supposer que les Redditors sont des investisseurs instinctifs qui suivent sans réfléchir leurs amis. C’est une petite théorie bien rangée qui donne l’impression que les investisseurs particuliers sont irrationnels. (Après tout, personne ne peut prédire le prochain mème chaud).

Mais en tant que groupe, les investisseurs particuliers finissent par trouver le bon prix pour une action, même si cela prend un mois ou deux. La résurgence de GameStop intervient après que la société a embauché d’anciens dirigeants d’Amazon. La mûre (NYSE :BB) et Nokia (NYSE :NOK) redressent tranquillement leurs affaires.

Comme de nombreux jeux de compression courte continuent de se dérouler cette semaine, cela va créer des opportunités de Moonshot à la fois longues et courtes. Parce qu’à mesure que la marée de l’argent au détail recule (et que les appels Zoom redeviennent des réunions de bureau en personne), Reddit les investisseurs vont bientôt punir les entreprises qui n’ont pas porté de pantalon pendant tout ce temps.

Étoiles montantes : Shorts courts : la mode pour un été long et chaud

Quand j’ai écrit à propos de Finding the Next AMC la semaine dernière, il n’est pas surprenant que mon choix avec le plus grand intérêt à court, Express (NYSE :EXPR), a bondi de 25 %.

Le détaillant de vêtements basé dans un centre commercial n’avait pas grand-chose à offrir à part un prix de l’action bas et une présence reconnaissable de r/WallStreetBets. Mais cela n’a pas empêché les utilisateurs de Reddit de regarder les 10% d’intérêt à court terme de l’entreprise et de se claquer les lèvres.

Comme au bon moment, Wall Street a pris le train en marche. La semaine dernière, des actions Groupe géographique (NYSE :GÉO) et Corecivique (NYSE :CXW) a augmenté de 20 % alors que les investisseurs traditionnels s’efforçaient de trouver le prochain short squeeze. Peu importe que la plupart des investisseurs particuliers méprisent depuis longtemps les sociétés pénitentiaires à but lucratif. Si cela ressemblait assez au prochain AMC, Wall Street (et certains Redditors) semblaient prêts à acheter.

La folie crée des opportunités pour ceux qui savent distinguer les bons achats à long terme des mauvais. (Pour mémoire, Geo Group a chuté de 20% le lendemain)

Alors, voici les trois styles d’entreprises très shorted pour vous préparer à cet été.

La vraie affaire. Des entreprises comme GameStop et Charge clignotante (NASDAQ :BLNK) n’a peut-être pas encore d’entreprise éprouvée. Mais leurs dirigeants utilisent les cours de leurs actions déterminés par Reddit pour lever des capitaux et viser la lune. Ce sont des paris risqués, mais leur croissance potentielle des revenus peut en faire des avoirs à long terme intéressants.

Les dates pas chères. Les entreprises aiment Magasins d’usine de Tanger (NYSE :SKT) et Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) sont souvent bon marché pour de bonnes raisons. Mais parce que ces entreprises sont si bon marché (et ont souvent un levier d’exploitation élevé), il ne faut pas beaucoup d’améliorations pour les rendre à nouveau rentables.

Les prétendants. Des entreprises en déclin comme Geo Group et Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) peut sembler bon au départ, mais avoir peu d’espoir de succès à long terme. Leurs hausses de cours de leurs actions seront probablement des opportunités perdues alors que la direction s’efforce de faire quoi que ce soit. Achetez des options de vente pour profiter de ces entreprises.

Alors, comment pouvez-vous distinguer les Daisy Dukes des jeggings coupés ? En plus de le savoir dans votre cœur, une combinaison de croissance des revenus attendue et d’élan peut vous aider à démarrer.

L’un des premiers millionnaires de Bitcoin refait surface avec un avertissement controversé

Charlie Shrem est le défenseur du bitcoin depuis le premier jour, en lançant l’un des premiers échanges cryptographiques et en gagnant des millions de dollars pour lui-même et en donnant l’opportunité à d’innombrables autres. Mais aujourd’hui, il revient sous les projecteurs pour partager un avertissement controversé sur Bitcoin (CCC :BTC-USD). En savoir plus ici.

Tomber sur Terre : le tremblement de terre des véhicules électriques se poursuit, un incendie à la fois

Pour marteler les dangers de retenir les prétendants trop longtemps, jetons un coup d’œil à un enfant vedette : Lordstown Motors.

J’ai longtemps prévenu les investisseurs que le fabricant de véhicules électriques escroc en trois étapes ne tromperait pas éternellement les investisseurs. Après six longs mois, Wall Street se réveille enfin ; Le PDG Steve Burns était meilleur pour vendre des pick-up aux banquiers d’affaires qu’à Main Street.

La semaine dernière, la startup de véhicules électriques a révélé qu’elle manquait d’argent. Les actions ont baissé d’un tiers en une semaine.

« La société estime que son niveau actuel de trésorerie et d’équivalents de trésorerie n’est pas suffisant pour financer une production à l’échelle commerciale », ont-ils déclaré dans leur dernier rapport trimestriel. “Ces conditions soulèvent un doute substantiel quant à notre capacité à poursuivre notre activité.”

Oops.

Pour une entreprise qui veut vendre des camionnettes, ne pas les construire est une très mauvaise chose.

Les investisseurs de Moonshot ont su éviter Lordstown Motors. Le pick-up Endurance a un prix de départ de 45 000 $ – bien plus élevé que la plupart des acheteurs commerciaux ne paieraient jamais. Et sa capacité de remorquage de 7 500 livres semble étrangement faible pour un pick-up de 600 chevaux. (En d’autres termes, le camion est si lourd qu’une grande partie de sa puissance est dépensée pour transporter ses batteries). Sans oublier que nous avons découvert un important tir d’essai du buvard de police de Detroit.

Ne soyez pas surpris si Lordstown continue de couler. Les investisseurs de Reddit sont plus intelligents que vous ne le pensez. Et cette fois, ils ne mordent pas.

En chiffres : l’ascension et la chute de Lordstown Motors

600 000 Capacité de production annuelle du complexe de l’Ohio racheté par Lordstown en 2019. 750 millions de dollars Montant levé par la fusion SPAC de Lordstown avec Diamond Peak Capital en août dernier. 125 millions de dollars Perte nette Lordstown signalée au premier trimestre de 2020. 0 $ Le montant que Lordstown a collecté jusqu’à présent grâce aux préventes de véhicules. Contrairement à Tesla, Lordstown n’exige pas de dépôts des clients pour ses prétendues 100 000 préventes.

Lectures intéressantes : Reddit, Moonshots et Altcoins

Faizan Farooque essaie de déterminer si le populaire penny stock de Reddit pourrait être la prochaine star de l’évasion. Voici ses sept choix.

La direction d’AMC a mieux joué la pompe et le vidage que tout autre stock de mèmes, selon l’auteur Wayne Duggan. Voici son point de vue sur la façon de jouer le stock.

Luke Lango et son équipe trouvent une opportunité Moonshot dans L’écorce Co. (NYSE :ABOYER) après sa fusion très médiatisée.

Pour ceux qui cherchent à acheter des altcoins, Brenden Rearick répertorie quelques échanges où vous pouvez mettre la main sur un gagnant récent, Kishu Inu (CCC :KISHU-USD).

Réflexions finales : les courts métrages vont encore augmenter

L’investissement Moonshot peut prendre plusieurs formes.

Parfois, vous recherchez des technologies qui peuvent changer le monde. Ce sont les valeurs de croissance – énergie verte, infotech, sociétés de biotechnologie et plus encore – qui domineront dans une décennie.

D’autres fois, vous recherchez un redressement bon marché que les investisseurs particuliers peuvent utiliser. Ces bonnes affaires à découvert sont généralement des actions que Wall Street aime détester.

Le pendule oscille constamment entre ces deux extrêmes. Les Mary Meekers de la bulle technologique de 1999 ont finalement cédé du terrain aux Buffett des années 2000. Aujourd’hui, Cathie Wood et Chamath Palihapitiya ont repris la tête.

Qui sait si la récente résurgence de la valeur durera éternellement. Mais si vous avez choisi les bons gagnants de Moonshot, cela n’aura peut-être pas d’importance à la fin.

PS Pour ceux qui s’intéressent à l’étude originale de CNBC, elle est disponible ici.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.