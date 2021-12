Reddit soumet de manière confidentielle le projet de déclaration d’enregistrement pour l’introduction en bourse proposée

Reddit a soumis confidentiellement un projet de déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour une proposition d’offre publique initiale de ses actions ordinaires, a annoncé la société sur sa page Twitter le 15 décembre.

Le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés, selon l’annonce. L’introduction en bourse devrait avoir lieu une fois que la SEC aura terminé son processus d’examen, sous réserve des conditions du marché. période », et pour des raisons réglementaires, ne peut pas divulguer plus d’informations, indique l’annonce. La plate-forme de médias sociaux a annoncé en janvier qu’elle étendait son travail avec la Fondation Ethereum pour fournir des ressources de développement aux outils de mise à l’échelle. Dans l’annonce publiée sur le subreddit Ethereum, l’employé de Reddit, u/jarins, a déclaré que cette décision renforce son engagement envers la technologie et fait écho à son « éthique décentralisée » de longue date. La publication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat. aucun titre, a déclaré Reddit dans un avertissement.

Salut, nous avons des nouvelles. pic.twitter.com/DjkjBRloHF – Reddit (@Reddit) 16 décembre 2021

LIRE LA SUITE: Reddit fait appel à Arbitrum pour faire évoluer son système de points communautaires basé sur Ethereum