Reddit Stocks: Comment devenir millionnaire avec Meme Investing

Si vous pensez « les choses sont plus difficiles ces jours-ci », vous avez probablement raison. (Si vous n’êtes pas d’accord, félicitations pour avoir gagné à la loterie Powerball de la semaine dernière).

Les revenus médians des ménages stagnent depuis le milieu des années 1980. Cela a rendu tout, du remboursement des prêts étudiants (un solde moyen de 38 255 $) au paiement de l’essentiel (74 % du revenu) plus difficile que jamais pour les jeunes familles. Et si vous êtes plus âgé, vous êtes probablement aussi inquiet ; Les dépenses de santé sont 30 fois plus élevées aujourd’hui qu’en 1970.

Que s’est-il passé?

La richesse de l’Amérique s’est lentement mais sûrement concentrée au sommet. Aujourd’hui, les 95 % inférieurs des Américains, c’est-à-dire tout ménage gagnant moins de 380 000 $ par an, ne détiennent qu’un tiers de toute la richesse américaine. Et cette richesse doit s’étendre plus que jamais ; peu d’employés non gouvernementaux peuvent compter sur des retraites à prestations définies pour financer leur retraite.

Mais les investisseurs ont reçu une bouée de sauvetage depuis l’endroit le plus insolite : Reddit.

La montée en puissance des investissements en actions meme sur les plateformes de médias sociaux a créé le Moonshot Bet : certains des paris les plus risqués et les plus rentables que tout investisseur puisse faire. C’est une façon pour les gens ordinaires d’uniformiser les règles du jeu et de rattraper les « nantis » de l’Amérique.

Dans la grande lecture d’aujourd’hui, nous allons examiner 1) l’utilité de l’investissement Moonshot et 2) comment vous pouvez gagner « F—You Money » sans faire exploser votre portefeuille de retraite.

La grande lecture : Reddit et la liberté financière

Si le terme “F—You Money” semble offensant pour l’establishment, ce n’est pas par hasard. Beaucoup de gens se sentent coincés dans une impasse financière sans fin ; ils ne voudraient rien de plus que de le coller à l’homme.

Vous n’aimez pas votre travail ? Laissez-le et trouvez celui que vous aimez.

Vous n’aimez pas votre maison ? Vendez-le et déménagez ailleurs.

Vous n’aimez pas votre conjoint ? Achetez une résidence secondaire pour les installer. (Pensiez-vous que je dirais « divorce » ?)

Le concept d’indépendance financière, cependant, est devenu si éloigné de la plupart des Américains.

Avant que. En 1960, une personne de 30 ans qui a commencé à investir 10 000 $ (en dollars de 2020) aurait eu 58 ans au moment où elle a accumulé 2 millions de dollars. Après. Faire de même aujourd’hui prendrait à un investisseur Millennial jusqu’à l’âge de 73 ans pour réaliser le même exploit.

“Aujourd’hui, il n’y a pas de choix de portefeuille facile”, a déclaré JP Morgan dans son plus récent rapport sur le marché des capitaux à long terme. « Des rendements faibles et des valorisations boursières élevées agissent de concert pour pousser la frontière à des niveaux très bas. » Les attentes de rendement des actions à long terme de la banque se situent désormais à 4,1 %.

Cela signifie que l’investissement à long terme ne fonctionne plus pour la plupart des gens. Dans un pays où l’homme de 34 ans n’a en moyenne que 14 852 $ en valeur nette, acheter un S&P 500 L’ETF ne financera pas la retraite (et encore moins un acompte pour la maison).

Alors, qu’ont fait ces nouveaux investisseurs ? Plutôt que de consacrer leurs économies à des investissements à faible vitesse, les commerçants de détail ont réalisé le pouvoir de prendre des paris risqués. Et bien fait, l’investissement Moonshot pourrait vous aider à gagner cet « f—vous argent » plus tôt que vous ne le pensez.

COUP DE LUNE VS. INVESTIR À LONG TERME

Je comprends.

Moonshot Investing semble stupide.

Lorsque vous êtes un investisseur formé à l’Ivy-League et ayant une expérience de Wall Street, les gens s’attendent à ce que vous disiez « achetez un ETF à faible coût et conservez-le à long terme » et « Dogecoin et GameStop sont pour les idiots ».

Pour être juste, il y a du vrai là-dedans. J’encourage tout le monde à investir environ 95 % d’économies dans des investissements à long terme comme « plat principal ». Je préfère les entreprises à haut ROIC avec de larges douves concurrentielles — John Deere (NYSE :DE), Adobe (NASDAQ :ADBE), UnitedHealth (NYSE :UNH) — ou des fonds indiciels à échéance cible à faible coût. Ces investissements maintiendront votre portefeuille en bonne santé et vous mettront sur la bonne voie vers une éventuelle liberté financière. (Je peux entendre les ronflements en arrière-plan).

Mais qu’en est-il des 5 % restants de votre épargne ? Cela, mes lecteurs, peut aller vers un dessert décadent imbibé de rhum et allumé en feu : Moonshot Bets.

Pour ceux qui peuvent se le permettre, ces investissements Moonshot ont des avantages 1000x si énormes que vous pouvez vous permettre des pertes en cours de route.

Pour illustrer ma règle des « 5% desserts », considérez ceci :

Comme je l’ai déjà dit, si une personne de 30 ans met 10 000 $ en bourse chaque année à partir de 2020, il lui faudrait jusqu’en 2063 (73 ans) pour atteindre 2 millions de dollars de valeur nette.

Au lieu de cela, si cette même personne consacrait 5 % de ses économies (c’est-à-dire 500 $ par an) dans un seul pari Moonshot chaque année, elle pourrait atteindre ces 2 millions de dollars quatre ans plus tôt à l’âge de 69 ans. décennie; en trouver un tous les cinq ans signifiera que vous disposerez de 3,2 millions de dollars au moment où vos amis prendront leur retraite.

Et qu’en est-il du pire des cas si chaque pari Moonshot tombe à zéro ? J’ai de bonnes nouvelles. Puisque vous ne jouez qu’avec 5% de vos économies, vous ne retarderez que d’un an pour atteindre l’objectif de 2 millions de dollars.

Ceux qui ont des carrières très stables pourraient même envisager jusqu’à 10 % de paris risqués. Dans le pire des cas (c’est-à-dire si chaque Moonshot tombe à zéro), il vous faudrait deux ans supplémentaires pour atteindre votre objectif de 2 millions de dollars. Et si vous trouviez un stock 100x par décennie ? Vous auriez 4,3 millions de dollars au moment où vous aurez 73 ans. Maintenant, *c’est* un peu d’argent à revendre.

REFUSEZ VOTRE ENTHOUSIASME : TAILLE DE POSITION ET RISQUE

Je serai franc : 5 %… ou 10 %… n’est pas le bon nombre de Moonshot pour tout le monde. Les personnes ayant des dettes d’études à taux d’intérêt élevé devraient d’abord les rembourser. Et toute personne ne disposant pas d’un coussin de trésorerie suffisant – défini par le CFP Institute comme trois à 12 mois de dépenses – devrait supprimer Robin des Bois de leur téléphone avant de lire une autre phrase de cet article.

Les contraintes financières sont également essentielles. De nombreux Américains ne peuvent pas se permettre de perdre 500 $.

Mais supposons que vous économisez déjà 10 000 $… 50 000 $… ou 100 000 $ par an. Ensuite, vous pouvez certainement vous permettre un Moonshot de 500 $ ici et là. Et c’est particulièrement vrai lorsque vous avez un aperçu du prochain gros stock de Reddit.

Alors, comment savoir combien dépenser pour un Moonshot ?

J’utilise généralement une version modifiée du critère de Kelly, une formule développée par JL Kelly de Laboratoires Bell en 1956 et utilisé par les joueurs professionnels. (Pour les actions, je ne recommande pas plus que « demi-Kelly » ou « quart-Kelly » car nous avons tendance à sous-estimer les risques liés aux actions à longue queue).

D’autres pourraient se tourner vers l’approche plus simple de Warren Buffett des « cartes à 20 punchs » et ne faire que quelques paris concentrés au cours de leur vie.

Mais vous pouvez aussi suivre une règle plus simple : si vous pouvez perdre cet argent et ne pas vous sentir mal, alors c’est le montant que vous devriez investir. Pour certains, c’est de 20 $ à 50 $. Pour d’autres, c’est 1 000 $. Pensez simplement à combien vous pourriez perdre dans un casino sans 1) perdre le sommeil ou 2) faire perdre le sommeil à votre conjoint.

TROUVER LE PROCHAIN ​​INVESTISSEMENT MOONSHOT

Une fois que vous avez budgétisé votre « Moonshot Fund », comment allez-vous trouver le prochain 100x Moonshot ?

Tout d’abord, concentrez-vous sur les actifs bon marché. Achat GameStop (NYSE :GME) à 4 $ a un avantage bien plus important que l’achat à 250 $. Dogecoin (CCC :DOGE-USD) à 0,0001 $ est plus attrayant que DOGE à 0,50 $.

Deuxièmement, trouvez des investissements avec un peu d’enthousiasme pour Reddit. Les rédacteurs ont tendance à mieux identifier les industries prometteuses que Wall Street ne l’attend.

Enfin, évitez les fraudes. Les bouillons chauds tels que Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) et Nicolas (NASDAQ :NKLA) peut épater les investisseurs pendant un certain temps, mais les magouilles comptables cachent généralement un cœur de métier pourri.

J’ai classé la liste de cette semaine des actions à moins de 10 $ en fonction de leur bon marché et de leur élan. Comme d’habitude, certains ont des cotes plus longues que d’autres. Société satellite en faillite Intelsat (OTCMKTS :INTEQ) verra probablement les actions chuter à zéro, mais pourrait augmenter de 20 fois si un investisseur chevalier blanc intervenait. (Peut-être que Jeff Bezos veut concurrencer le programme Starlink d’Elon Musk ?) Société pharmaceutique en faillite Mallinckrodt (OTCMKTS :MNKKQ) fait face à des obstacles encore plus importants avec des milliards bloqués dans des litiges liés aux opioïdes.

D’autres aiment Express (NYSE :EXPR) offrent une bosse plus conservatrice basée sur Reddit. Le détaillant en difficulté du centre commercial pourrait facilement voir les actions augmenter de 5 fois alors que les gens reconstituent leur garde-robe pour retourner au bureau. Citernes Teekay (NYSE :TNK) pourrait voir un coup de pouce à court terme similaire à celui du favori Reddit Castor Maritime (NASDAQ :CTRM) a fait en janvier.

Enfin, la liste de cette semaine comporte également Venator (NYSE :VNTR), un producteur de dioxyde de titane qui commence à récolter les fruits de la consolidation de l’industrie. Des concurrents de premier ordre Chemours (NYSE :CC) et Tronox (NYSE :TROX) ont déjà vu leurs actions augmenter de 150% à 200% depuis 2020. Les petites entreprises comme Venator pourraient devenir une cible à emporter alors que les grands acteurs continuent de se consolider.

Pensées de clôture : L’investissement à long terme n’est plus ce qu’il était

Ceux qui sont nés dans les années 1930 auraient connu les guerres, l’inflation et la menace constante d’une catastrophe nucléaire. Mais ils auraient également vu des taux obligataires à 10 ans de 7,5% et des rendements boursiers de 10%.

Aujourd’hui, les rendements obligataires ne représentent qu’un maigre 1,5%, une erreur d’arrondi pour la plupart des investisseurs. Les attentes de rendement des actions et de l’immobilier sont également plus faibles que jamais.

C’est pourquoi les investisseurs se tournent vers des investissements spéculatifs comme les crypto-monnaies et les actions mèmes pour combler la différence.

Mal faits, ces paris spéculatifs feront disparaître votre argent à jamais. 70% des entreprises en faillite laissent les investisseurs sans rien, selon une étude du professeur agrégé Philip Russel à l’Université de Philadelphie. Et selon BscScan seulement 143 des 642 769 BEP-20 Binance (CCC :BNB-USD) les jetons ont une capitalisation boursière discernable.

Mais les paris risqués sont également un foyer de Moonshots mal évalués. Parce que lorsque les stocks sont trop petits et effrayants pour que Wall Street y joue, vous vous retrouverez rapidement comme le requin dans une mare de vairons.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.