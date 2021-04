Reddit Talk est un clone de Clubhouse qui pourrait stimuler les AMA sur Android

Que souhaitez-vous savoir

Reddit vient d’annoncer son propre clone de Clubhouse, Reddit Talk. La plate-forme fonctionne de la même manière que Clubhouse, avec son propre flair Reddit ajouté au mélange. Le service n’est pas largement disponible pour le moment, mais les modérateurs peuvent rejoindre la liste d’attente.

Reddit vient de sauter officiellement dans le train du Clubhouse. Dans la foulée de l’annonce de Facebook, ainsi que d’autres offres telles que Twitter Spaces et Discord’s Stage Channels, Reddit se déploie avec Reddit Talk. Le service offrira une expérience de type Clubhouse avec le style particulier de Reddit.

Source: Reddit

La plate-forme a révélé lundi que Reddit Talk serait disponible dans les subreddits. Il mettra en vedette des hôtes et des publics, et l’hôte sera en mesure de réguler les discussions audio, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent être invités, mis en sourdine ou démarrés. Reddit espère apporter plus de personnalisation au service avec des couleurs d’arrière-plan, des réactions et des avatars interchangeables pour s’adapter au sujet de la conversation. La plate-forme espère également tirer parti de Reddit Talk pour les AMA, les questions-réponses et d’autres discussions de la communauté.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source: Reddit

Reddit prend la modération au sérieux pendant cette phase “d’aperçu avant-première”; seuls les modérateurs de Reddit peuvent lancer un “Talk” et en inviter d’autres à co-héberger. À l’heure actuelle, il existe une liste d’attente à laquelle seuls les mods peuvent s’inscrire pour essayer le service, mais tout le monde peut l’écouter. Contrairement à Clubhouse, qui n’est toujours pas disponible sur les meilleurs téléphones Android, Reddit Talk sera disponible pour les utilisateurs Android et iOS , ce qui signifie que vous n’aurez bientôt plus à utiliser les espaces Twitter pour obtenir des chats audio de la communauté.

Reddit espère obtenir autant de commentaires que possible, selon un administrateur: