Reddit teste un nouveau flux vidéo de type TikTok alors qu’il cherche à étendre ses options vidéo

Si vous ne l’aviez pas entendu, la vidéo courte est extrêmement populaire en ce moment et, par conséquent, presque chaque plate-forme cherche ses propres moyens de tirer parti de ce changement de consommation et de répondre à la demande croissante des utilisateurs pour des clips vidéo courts et précis, afin de maximiser l’engagement.

Reddit est le dernier taxi des rangs des vidéos abrégées, la plate-forme cherchant à maximiser l’intérêt croissant pour la vidéo sur la plate-forme en mettant en œuvre son propre flux TikTok-esque de courts clips vidéo, alignés sur les intérêts spécifiques des utilisateurs basés sur les sous-titres qui ils suivent dans l’application.

Tel que rapporté par TechCrunch :

“Selon Reddit, la plupart des utilisateurs iOS devraient avoir un bouton sur leur application directement à droite de la barre de recherche – lorsque vous appuyez dessus, il affichera un flux de vidéos dans une configuration de type TikTok. Lorsqu’il est présenté avec une vidéo, (qui montre l’affiche qui l’a téléchargée et le sous-titre dont il provient), les utilisateurs peuvent voter pour ou contre-voter, commenter, offrir un prix ou le partager. ainsi que les autres. Par exemple, si vous êtes abonné à r/printmaking, vous pourriez voir le contenu de r/pottery ou r/bookbinding.

Reddit n’a pas de caméra vidéo courte dédiée, en tant que telle, mais à la place, il cherchera à utiliser les clips vidéo que les utilisateurs ont déjà téléchargés dans leurs publications régulières, la plupart étant déjà très courts, s’alignant sur l’utilisation de la plate-forme.

C’est la même approche que YouTube a adoptée avec Shorts. Plutôt que de se concentrer sur des clips Shorts spécifiquement créés, YouTube héberge déjà une énorme bibliothèque de courtes vidéos qu’il peut intégrer à son système Shorts. En utilisant ses ressources vidéo existantes, YouTube a pu se concentrer davantage sur le visionnage de courtes vidéos, conformément aux changements habituels.

En effet, les clips courts enregistrent déjà 15 milliards de vues quotidiennes dans l’application, et beaucoup, sinon la majorité de ces clips, n’ont pas été créés dans la caméra dédiée aux courts métrages, mais ont été extraits de la collection de contenu plus large de YouTube.

Reddit espère un succès similaire, répondant à la demande des utilisateurs pour de courtes vidéos avec son contenu existant, ce qui pourrait aider à renforcer l’engagement avec cet élément spécifique.

Le lecteur vidéo mis à jour intervient après que Reddit a acquis l’application vidéo interactive Dubsmash à la fin de l’année dernière. Dubsmash permet aux utilisateurs de synchroniser les lèvres et de danser sur des pistes audio, dans la même veine que TikTok.

Le nouveau lecteur vidéo court semble être une première étape clé vers l’intégration d’éléments de Dubsmash dans Reddit lui-même, qui finira sans aucun doute par voir une connexion supplémentaire entre les deux applications alors que Reddit cherche à maximiser ses ressources vidéo courtes.

Comme toutes les plateformes, Reddit a connu une augmentation constante de l’engagement vidéo, en particulier au cours des 12 derniers mois. Des milliers de Redditors ont maintenant utilisé la fonctionnalité de diffusion en direct RPAN de la plate-forme, qui n’a cessé de gagner en popularité au fil du temps, tandis que le visionnage de vidéos, dans l’ensemble, dans l’application a été multiplié par 2 en 2020.

S’aligner sur la tendance abrégée a donc beaucoup de sens, et vous pouvez vous attendre à voir encore plus de développement sur ce front au fil du temps alors que Reddit tire les leçons de ses premiers tests et cherche à répondre à la demande croissante de vidéos.

Le nouveau format de lecteur vidéo Reddit est désormais disponible sur iOS.