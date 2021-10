Reddit veut développer la plate-forme NFT, nouvelle liste d’emplois Revelas

Reddit, un site de réseautage social populaire, cherche à embaucher des experts pour travailler sur un projet qui permettrait au site de concevoir, développer et maintenir une nouvelle plate-forme pour les jetons non fongibles (NFT) et les biens numériques.

Le site de discussion sur les réseaux sociaux prévoit de développer une plate-forme NFT pour vendre et acheter des crypto-monnaies, a indiqué la société dans une offre d’emploi.

Selon un nouveau poste qui se concentre sur le poste d’ingénieur senior, Reddit souhaite embaucher des ingénieurs pour concevoir, construire et livrer des services backend à des millions d’utilisateurs pour créer, vendre, acheter et utiliser des produits numériques pris en charge par NFT.

Reddit a annoncé « une nouvelle équipe passionnante et à croissance rapide qui vise à créer la plus grande économie de créateurs sur Internet, alimentée par des créateurs indépendants, des produits numériques et des NFT. Nous recherchons des ingénieurs et des leaders solides pour nous aider à semer l’équipe, définir sa stratégie et construire pour l’avenir. »

Certaines des responsabilités du poste incluent la contribution à la stratégie globale de la plate-forme NFT et l’assistance à la construction, la conception et la fourniture de services backend pour la création, la vente, l’achat et l’utilisation de produits numériques pris en charge par NFT.

L’entreprise est à la recherche d’une personne ayant une expérience en développement backend et la capacité de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes distribués complexes qui fonctionnent sous une charge élevée.

Dans l’offre d’emploi, Reddit a révélé ses intentions et ses motivations derrière sa dernière recherche. L’entreprise a découvert que les TVN ont une énorme capacité à développer un sentiment d’appartenance et de participation.

Avec une moyenne de 430 millions de visiteurs utilisant la plate-forme Reddit chaque mois pour des sujets de discussion largement lus et des mises à jour d’actualités, Reddit veut devenir le leader de l’économie Internet à l’aide d’objets de collection, de NFT, d’actifs numériques et bien d’autres. .

La folie du NFT

Le dernier développement de Reddit intervient à un moment où la popularité des NFT a considérablement augmenté, incitant une grande variété d’entreprises à lancer leurs propres initiatives.

Comme Blockchain.News l’a récemment signalé, des bourses de crypto-monnaie telles que FTX.US et Coinbase ont récemment déclaré qu’elles développaient leurs propres marchés NTF.

En plus de Reddit, une liste croissante de sociétés de médias sociaux profitent également des opportunités offertes par les NFT. Twitter a récemment annoncé qu’il travaillait sur une fonctionnalité d’authentification NFT. Plus tôt ce mois-ci, Tiktok a annoncé qu’il lancerait sa plate-forme de collection, tandis qu’en août, Facebook a indiqué qu’il développait également des fonctionnalités NFT aux côtés de son portefeuille crypto Novi.

Source de l’image : Shutterstock