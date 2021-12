Reddit vient de lancer le site Web des points communautaires | Invezz

Reddit vient de publier une liste d’attente pour la nouvelle extension à l’échelle du site de ses spots communautaires tant attendus. Le programme de primes de jetons basé sur Ethereum permettra enfin d’introduire des jetons sur le site Web pour ceux qui souhaitent signer leurs subreddits et connecter encore plus directement le site de médias sociaux aux industries de la crypto et de la blockchain.

Reddit franchit une nouvelle étape vers les crypto-monnaies

Reddit est l’un des deux sites de médias sociaux, avec Twitter, particulièrement ouvert à l’industrie de la crypto-monnaie depuis des années. Cependant, avec la nouvelle extension à l’ensemble du site, il se prépare à passer à l’étape suivante.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le site Web a commencé à utiliser la crypto il y a deux ans, en décembre 2019, lorsqu’il a lancé des récompenses de jetons appelées Donuts pour le subreddit r / Ethtrader, puis deux autres jetons appelés Moons, pour le r / Cryptocurrency et Bricks pour les subreddits r. / FortniteBR.

Désormais, la plate-forme introduira une fonctionnalité d’abonnement pour tout subreddit. La fonctionnalité ne sera pas très différente des points Karma existants de Reddit. Les Redditors pourront gagner des Community Points en contribuant à leurs subreddits préférés, ceux qui s’inscrivent à la fonctionnalité, y compris en créant et en téléchargeant du contenu de valeur. Ils peuvent également les gagner en modérant la communauté.

Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas échanger leurs points pour le moment

Pour le moment, les points restent en version bêta, Reddit a donc recommandé la prudence. Il a également noté que vendre, échanger ou échanger des points est actuellement contraire aux règles du site et que cela serait considéré comme un comportement très risqué car les points pourraient être perdus ou ne pas migrer correctement vers le réseau Ethereum.

Bien sûr, malgré l’avertissement, certains propriétaires de jetons de test ont déjà prévu d’échanger les jetons contre de la monnaie fiduciaire. Mais, une fois que le système de récompense, actuellement sur le testnet, est déplacé vers le réseau principal, il est probable que les jetons puissent être échangés, détenus ou échangés, comme n’importe quel autre jeton ERC-20.

Pour l’instant, les subreddits participant au programme pourront créer des adhésions spéciales où les utilisateurs pourront dépenser leurs points pour acheter des choses comme des badges, des emojis animés, des gifs, etc. Il y aura d’autres avantages, tels que les sondages pondérés, où les utilisateurs avec plus de points peuvent avoir une plus grande influence sur les résultats du sondage. Pendant ce temps, les jetons seront stockés dans le coffre-fort personnel de chaque utilisateur, où ils pourront les gérer dans l’application Reddit.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent