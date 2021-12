Redditor dessine une nouvelle image de Mike Trout chaque jour que le verrouillage de la MLB se poursuit

La Major League Baseball a mis en lock-out la MLB Players Association depuis 25 jours maintenant. Je sais avec certitude que cela fait si longtemps parce que, pendant 25 jours, un rédacteur en chef qui passe par u/DidItForTheStory a créé des images dessinées à la main de la star des Los Angeles Angels Mike Trout pour commémorer toutes les 24 heures qui passent sans une nouvelle convention collective.

On ne sait pas qui est derrière le récit ou quelle formation artistique ils ont pu recevoir dans leur passé. Le premier dessin de Trout le 3 décembre suggérait qu’il n’y avait pas grand-chose.

Une collection de lignes pour la plupart droites faisant une prise de plongée était principalement identifiable grâce au logo des Anges et au n ° 27 inscrit sur le maillot.

Au fil des jours, les dessins sont devenus plus épurés, plus descriptifs, mais pas forcément plus inspirants. Ils ont principalement donné une raison de faire défiler le subreddit r/baseball pendant un hiver où les propriétaires de MLB ont choisi de fermer boutique.

« Je pensais au départ que nous verrions cela comme l’artiste s’améliorant rapidement avec le temps », a si élégamment posté le commentateur u/BUSean le jour 14. « Mais maintenant je sais que le vrai voyage est d’observer leur descente dans la folie. »

Veuillez profiter de ces œuvres sélectionnées de u/DidItForTheStory alors que nous attendons patiemment le retour de la MLB. Je vous recommande fortement de les consulter tous.

Jour 1



Pas grand chose à voir, mais nous ne savions pas ce qui était en magasin.

Jour 2



La reconstitution d’un visage de truite épique.

Jour 5



Le cambriolage de JJ Hardy est probablement encore furieux.

Jour 8



Le vrai nirvana ne sera atteint que lorsque le baseball sera de retour, ce qui fait de cet hommage à la couverture de Nevermind un ajout digne.

Jour 10



Ok, maintenant nous entrons dans un nouveau territoire

Jour 11



Cela ressemble au moment où notre artiste s’est rendu compte qu’il pourrait dessiner pendant un certain temps.

Jour 14



Quoi, tu n’as jamais vu un train avec une ombre à cinq heures ?

Jour 16



Bien sûr, la truite en vaut la peine.

Jour 17



Nous avons atteint la partie des dessins « mettre Mike Trout dans une scène de film » et nous obtenons enfin un camée Shohei Ohtani !

Jour 19



Peignez Mike comme une de vos filles françaises.

(Photo bonus du jour 20)

Jour 21



« Viens sur la côte, on se retrouvera, on rigolera un peu. »

-Mike Trout recrute des agents libres.

Jour 23



Voici ssssssss plus de verrouillage !

Jour 24



Plusieurs rapports indiquent que la MLB et l’Association des joueurs ne reprendront même pas les négociations avant début janvier. On ne sait pas combien de temps le verrouillage pourrait durer.

Dites une prière pour le bien-être de notre artiste car cela pourrait devenir très, très étrange.