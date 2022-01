Redditors a répertorié leurs fonctionnalités iPhone préférées dont personne ne parle

Chaque année, Apple présente des dizaines de nouvelles fonctionnalités iPhone qui, le plus souvent, passent inaperçues. Alors qu’Apple met naturellement en évidence quelques-unes de ces fonctionnalités lors de ses événements de dévoilement de la WWDC et de l’iPhone, je me suis toujours demandé pourquoi Apple n’avait pas de page Web répertoriant certaines fonctionnalités iPhone étonnantes qui, pour une raison quelconque, sont largement ignorées. Par exemple, la possibilité d’enregistrer des vidéos sur votre iPhone avec de la musique de Spotify ou Apple Music continuant à jouer en arrière-plan a surpris la plupart des utilisateurs d’iPhone jusqu’à ce qu’une vidéo à ce sujet devienne virale sur TikTok il y a quelques mois.

Cela dit, Apple est en train, espérons-le, de revenir. À ce stade, Apple a publié la semaine dernière une vidéo sur YouTube qui met en évidence 10 astuces utiles pour l’iPhone. Espérons que nous verrons un contenu similaire émanant d’Apple à l’avenir. En attendant, il y a un fil de discussion en cours sur Reddit où les utilisateurs détaillent leurs fonctionnalités iPhone préférées qui ne sont pas largement connues. C’est un réservoir d’informations agréable et informatif et nous en avons souligné quelques-uns des meilleurs ci-dessous

Une liste d’astuces iPhone impressionnantes et de fonctionnalités moins connues

AirDrop

Il peut être controversé de commencer avec AirDrop étant donné qu’il existe depuis longtemps, mais je suis constamment choqué par le nombre de personnes qui ignorent totalement que cette fonctionnalité existe. Surtout maintenant que la plupart des gens comptent sur le transfert de données sans fil, il est essentiel de connaître Airdrop. En un mot, AirDrop facilite l’envoi sans fil de documents, de photos et de vidéos aux utilisateurs d’iPhone à proximité avec des vitesses de transfert incroyablement rapides. Apple a un document d’assistance pratique expliquant comment utiliser AirDrop sur l’iPhone ici.

Faites défiler instantanément vers le haut d’un site Web ou d’une application

Si vous avez parcouru un site Web et que vous souhaitez revenir instantanément en haut de la page, il existe une solution. Appuyez simplement sur le haut de l’écran à l’endroit où commence le bas de l’encoche. Notez que cette fonctionnalité iPhone fonctionne également dans les applications. Supposons, par exemple, que vous ayez une photothèque de 13 000 photos. Vous pouvez rapidement revenir au début de votre photothèque avec la même astuce.

Et en parlant de mon point ci-dessus sur le fait qu’Apple ne fournit pas lui-même ce type d’informations, un utilisateur écrit :

C’est ma plus grande plainte au sujet des iPhones, de nombreuses choses utiles ou basiques que vous voudriez faire sont cachées/contre-intuitives et vous pouvez passer des années à lutter avec quelque chose parce que vous ne saviez pas qu’il y avait un moyen caché de le faire.

SharePlay

Cette fonctionnalité a été retardée mais a récemment été publiée dans une mise à jour iOS 15. SharePlay permet aux utilisateurs de regarder et d’apprécier facilement du contenu multimédia ensemble. Un aspect génial de SharePlay est qu’il permet également aux utilisateurs de partager leurs écrans avec d’autres utilisateurs iOS. Cela facilitera certainement la gestion des appels d’assistance technique des membres de la famille.

Supprimer un chiffre de la calculatrice

Il s’agit d’une fonctionnalité iPhone pratique pour tous les nerds de la calculatrice. Si vous saisissez accidentellement un mauvais chiffre dans l’application Calculatrice, faites simplement glisser le champ numérique vers la gauche ou la droite et le chiffre disparaîtra.

Forte valeur de revente

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fonctionnalité iPhone au sens typique du terme, un utilisateur a mentionné la valeur de revente élevée qui accompagne souvent les iPhones. En termes simples, les iPhones d’occasion conservent beaucoup plus de leur valeur au détail que les appareils concurrents de Google et Samsung. Cela facilite la mise à niveau, car vous pouvez toujours échanger votre appareil existant contre une grosse somme d’argent.

Apple Pay

Bien sûr, il existe des systèmes de paiement mobile concurrents, mais aucun n’est aussi facile à utiliser qu’Apple Pay. Même si les appareils Android haut de gamme sont sans doute aussi performants que l’iPhone de nos jours, Apple Pay reste la solution de paiement sans carte la plus efficace du marché. Même lorsque Apple est passé de Touch ID à Face ID, Apple a veillé à ce que le processus de paiement reste incroyablement simple et efficace. Et bien sûr, l’utilisation d’Apple Pay sur l’Apple Watch est l’intégration de produits et de logiciels à son meilleur.

Partager votre mot de passe WiFi avec des amis

Il s’agit d’une excellente fonctionnalité de l’iPhone que vous devez connaître. Si vous souhaitez partager votre mot de passe de réseau Wi-Fi avec vos amis ou votre famille, sélectionnez votre réseau Wi-Fi et appuyez sur l’option « Partager le mot de passe ». Notez que pour que cette fonctionnalité fonctionne, le WiFi et le Bluetooth doivent être activés pour les deux appareils. De plus, vous devez être connecté à iCloud et, comme le note Apple, « assurez-vous que l’adresse e-mail que vous utilisez pour votre identifiant Apple est enregistrée dans les contacts de l’autre personne ».

Épinglez une conversation textuelle pour un accès rapide et facile

Pour épingler une conversation textuelle en haut de l’application Messages, recherchez simplement la conversation que vous souhaitez garder à portée de main. Ensuite, appuyez longuement sur le nom de la personne et vous verrez une option pour l’épingler en haut.

Pas de bloatware

Les redditors ont soulevé cette question à plusieurs reprises, il est donc clair qu’Android est la cause de certains TSPT liés aux bloatwares.

Un utilisateur écrit à propos de cette fonctionnalité iPhone :

Manque de bloatware ennuyeux. Non, je n’ai pas besoin de 2 applications de messagerie texte, non, je ne veux pas revoir ma foutue application de calculatrice/application Notes sur le magasin pour essayer d’augmenter son succès pour l’entreprise. Si Samsung traitait ses versions Android davantage comme iOS, il perdrait beaucoup moins d’acheteurs au profit d’iOS IMO.

Sur une note connexe, je me souviens avoir regardé une fois l’Android de mon ami et lui avoir demandé pourquoi il avait une application Nascar et une application de portail de son opérateur sur l’écran d’accueil. Il a dit qu’il était venu avec le téléphone et qu’il ne savait pas comment le retirer.

Trouvez les appareils perdus même lorsqu’ils sont éteints

Avec iOS 15, il est désormais possible de localiser un iPhone perdu ou volé même lorsqu’il est éteint. Pour vous assurer que cela est activé, accédez à Paramètres, puis appuyez sur votre nom en haut de l’écran. Ensuite, allez dans Find My > Find My iPhone. À partir de là, assurez-vous que la bascule Trouver mon réseau est activée.