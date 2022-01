Redécouvrez Carolina Gaitán, la ‘it girl’ colombienne nous livre ses secrets

En cela, elle ressemble à son personnage, à qui elle est reconnaissante de pouvoir continuer à se diversifier, comme cela s’est également produit avec Pepa Madrigal dans le film d’animation déjà disponible sur Disney + : « En ce moment de ma carrière, il se passe de très belles choses.

« Être dans un pays comme le Mexique que j’aime tellement et je viens toujours parce que je l’apprécie toujours beaucoup, … à Encanto en Hollywood; c’est à ce moment-là que vous commencez à réaliser que vous pouvez sortir du conventionnel, de votre confort zone et aller à d’autres endroits, à travers ce que vous faites, les histoires et les personnages que vous incarnez », dit-il.

Confiant, ami et collègue

Gaitan également apprécié de partager l’ensemble avec Urrego, avec qui elle a déjà travaillé et nous raconte l’un des moments les plus drôles lors des enregistrements : « Il y a une scène dans laquelle elle (Lola) doit s’approcher du personnage joué par Juan Pablo et de nulle part, elle va et se jette à lui (pour l’embrasser, raconte-t-il entre deux rires) ».

A ce moment-là, il réussit à surprendre son collègue par sa dédicace : « On ne répétait presque plus, surtout quand ce sont des baisers, et dans cette passion, je me souviens que lui-même en tant qu’acteur et personnage, était tous les deux surpris, à l’intérieur j’ai ri parce que la scène n’allait s’arrêter pour rien au monde. »

Carolina partage que son plan « était très intéressant, et avec lui, il y a beaucoup de camaraderie, nous avons de nombreuses productions ensemble, donc chaque fois que nous nous rencontrons sur le plateau, étant des personnages si différents, il y a une magie fantastique et je pense que le spectateur aussi le voit ».

Tout ce que fait l’actrice est destiné à susciter la réflexion. (Instagram / Carolina Gaitán)

Avant de se dire au revoir, la comédienne accepte que ce qu’elle a fait jusqu’à présent à l’écran a un but : « Les gens qui ont une sensibilité à l’art, qui sont des interprètes et racontent des histoires, on veut qu’il y ait une réflexion derrière ça. Je le trouve. belle, générer de l’empathie avec des histoires si lointaines dont nous vivons ».